Mio MiVue 886 - wideorejestrator 4K UHD i aktywnym HDR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Największy w Europie producent wideorejestratorów, marka Mio, wprowadziła na rynek kamerę samochodową MiVue 886. Rozdzielczość 4K UHD oraz wbudowany HDR sprawią, że kierowca otrzyma wysokiej jakości nagrania niezależnie od pory dnia. Model ten ma większy niż w innych wideorejestratorach sensor 1/1.8, funkcję HDR i autorskie rozwiązanie Mio Night Vision Ultra. Tylko połączenie najwyższej jakości podzespołów i odpowiedniej technologii gwarantuje jaśniejsze, wyraźniejsze i bardziej nasycone kolorami obrazy nawet w słabych warunkach oświetleniowych.







MiVue 886 posiada rzeczywisty kąt widzenia wynoszący aż 160 stopni co pozwala na rejestrację szczegółów znajdujących się na poboczu. To, co wyróżnia MiVue 886 i ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności nagrania, to płynność odtwarzanego obrazu oraz jego szczegółowość. Użytkownik ma do dyspozycji aż 6 ustawień rozdzielczości, w tym możliwość nagrywania w tempie 120 FPS przy rozdzielczości Full HD.



Dzięki zastosowaniu funkcji HDR (High Dynamic Range) Mio MiVue 886 rejestruje wiele klatek w rozdzielczości 2K z różnymi wartościami ekspozycji. Następnie łączy te klatki, aby otworzyć pojedyńczy obraz. Jest on bardziej czytelny, wyrazisty, nasycony. Nie można również zapomnieć o tym, iż ilość szumów jest zredukowana do absolutnego minimum. Pozwala to na odczytanie tablic rejestracyjnych pojazdów nawet w ekstremalnie trudnych warunkach oświetleniowych.



Bardzo czesto nasze auto zostaje uszkodzone, gdy go w nas nie ma. Wtedy z pomocą przychodzi jeden z trzech trybów parkingowych zastosowany w najnowym modelu Mio. Gdy silnik jest wyłączony, MiVue™ 886 automatycznie przełącza się na Inteligentny tryb parkingowy (wykrywanie ruchu i uderzenia) lub Pasywny tryb parkingowy (tylko wykrywanie uderzenia). Dla klientów oczekujących stałego nagrywania, Mio dodało tryb poklatkowy, który jest dostępny przy wyborze Inteligentnego trybu parkingowego, który wykonuje sekwencję klatek na sekundę, aby zarejestrować zmiany, które zachodzą powoli w czasie.



Kamera MiVue 886 może zasługiwać na takie miano dzięki zapisowi plików na karcie SD, nie co minutę a co sekundę! Taka częstotliwośc zapewnia maksymalną ochronę danych.. Format wideo MP4(H.264) pozwala na większą kompatybilność z systemami Windows, iOS i Android. Należy pamietać iż takiej klasy sprzęt wymaga wsparcia również odpowiedniej karty SD, rekomendowane są typy U3 z 256GB pojemności. O tym iż marka Mio wyznacza nowe standarty technologii świadczy również fakt, iż kamera ta wyposażona jest w unikalną funkcję ostrzeżeń przed odcinkowym pomiarem prędkości. Kombinacja odpowiednich algorytmów i technologii GPS pozwala na szybką kalkulację czasu oraz odległości względem pomiaru oraz obliczenie dystansu do końca odcinka.



Cena urządzania, to 1099 PLN, do nabycia u wybranych partnerów handlowych marki Mio.































Źródło: Info Prasowe / MiTAC