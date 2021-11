ZOTAC - kampania Survive with Power

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC Technology z okazji nadchodzącej premiery filmu wytwórni Sony Pictures zatytułowanego „Resident Evil: Witajcie w Raccoon City" ogłasza, że jej gamingowe ramię – ZOTAC GAMING – rozpocznie globalną kampanię Survive with Power. Obejmie ona tematyczny sprzęt komputerowy oparty na motywach z filmu Resident Evil: Witajcie w Raccoon City", w tym karty graficzne AMP Extreme Holo czy mini komputer Magnus One. Limitowana edycja sprzętu została zaprojektowana w celu wzmocnienia doświadczeń płynących z gier i jest swoistym podziękowaniem dla społeczności fanów marki ZOTAC, która wspiera ją już od 15 lat.







Startująca kampania „Survive with Power" potrwa do 17 grudnia 2021 roku. Fani ZOTAC i RESIDENT EVIL zyskają możliwość wygrania jednej z limitowanych kart graficznych i mini komputera Magnus One w motywach z filmu „Resident Evil. Witajcie w Raccoon City". Zachęcamy do podjęcia wyzwania i udziału w mini grę, która daje możliwość wygrania jednej ze wspaniałych nagród w wielkiej loterii oraz śledzenia mediów społecznościowych, gdzie pojawi się więcej niespodzianek. Szczegóły na oficjalnej Stronie Internetowej (uczestników obowiązuje regulamin).



Zyskaj najwyższej klasy chłodzenie i moc, żeby przetrwać najtrudniejsze momenty każdej gry. Wersja HoloBlack przybiera rubinowo-czerwoną barwę w limitowanej edycji karty graficznej „Resident Evil: Witajcie w Raccoon City". Dzięki mocy GeForce RTX możesz podziwiać efekty działania technologii Ray Tracing w czasie rzeczywistym i cieszyć się z rozdzielczości 4K. Jeszcze lepsza wydajność grafiki zostanie uzyskana dzięki opartej na sztucznej inteligencji technologii DLSS oraz NVIDIA Reflex zapewniającej jeszcze krótszy czas reakcji.



Walcz ze spragnionymi krwi zombie i innymi monstrami korzystając z najwyższej klasy kompaktowego systemu komputerowego MAGNUS ONE. Przy pojemności tyko 8,3 litrów, MAGNUS ONE w pełni wykorzystuje swoje niewielkie wymiary. Karta graficzna ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 i procesor Intel Core i7 zapewniają mu niezrównane parametry działania.





























Źródło: Info Prasowe / ZOTAC