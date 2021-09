Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD udostępniła nowy sterownik Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q3, który w porównaniu do wersji sprzed roku oferuje 16% wyższą wydajność średnio we wszystkich testach, a przy tym zapewnia lepszą efektywność, niezawodność i produktywność. Standardowo dla AMD Radeon PRO Software firma AMD zadbała o certyfikaty profesjonalnych aplikacji, które potwierdzają stabilność i niezawodność np. w 3ds Max, Revit, Catia, SOLIDWORKS i innych programach. Nowy pakiet AMD Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q3 można pobrać STĄD







Wprowadzono następujące ulepszenia:

- Rozszerzona obsługa funkcji AMD Remote Workstation – wraz z innymi wiodącymi rozwiązaniami do zdalnej wizualizacji funkcja ta oferuje bezpieczną transmisję graficznej mocy obliczeniowej stacji na zdalny pulpit, dzięki czemu użytkownicy mogą być produktywni praktycznie wszędzie. Nowy sterownik dodaje obsługę Teradici CAS (Cloud Access Software), co rozbudowuje możliwości ponad dotychczas i nadal obsługiwane VMware Horizon, Citrix Virtual Apps and Desktops, Microsoft Remote Desktop i HP ZCentral Remote Boost.

- AMD Radeon PRO Viewport Image Boost – ta kompatybilna z Revit i 3ds Max funkcja skaluje wzwyż rozdzielczość modelu w viewporcie, aby zapewnić lepszą wierność obrazu i umożliwić użytkownikom podejmowanie lepszych decyzji projektowych.







Źródło: Info Prasowe / AMD