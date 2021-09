Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DrivePro 10 – najmniejszy spośród wideorejestratorów samochodowych marki Transcend jest już dostępny w Polsce. Niewielkie rozmiary pozwalają na montaż urządzenia na przedniej lub tylnej szybie bez zakłócania pola widzenia kierowcy. DrivePro 10 to kompaktowa kamera samochodowa o wymiarach mniejszych niż karta kredytowa i wadze 40g. Pozwala na nagrywanie obrazu w rozdzielczości 1080p Full HD w 60 klatkach na sekundę. Urządzenie wyposażone jest w szerokokątny obiektyw (140°) z przysłoną ƒ/2.0, zapewniający rozległe pole widzenia oraz wyraźne ujęcia nawet przy słabym świetle. Ponadto matryca STARVIS™ pozwala uchwycić szczegółowy obraz z bogatymi kolorami, również w nocy. Szeroki zakres dynamiki (WDR) balansuje ciemne i jasne obszary tak, żeby każde ujęcie było jak najbardziej klarowne.







Wygodny uchwyt kamerki pozwala na przymocowanie jej zarówno na przedniej, jak i na tylnej szybie samochodu. Podczas przerwy w dostawie prądu, wbudowany akumulator litowo-polimerowy podtrzymuje zasilanie kamery do momentu bezpiecznego zapisania nagrywanych plików. Zapobiega to uszkodzeniu i utracie kluczowych nagrań. Dodatkowo, gdy czujnik G-sensor wykryje uderzenie, uruchomi nagrywanie awaryjne. Dzięki temu plik rejestrowany w danym momencie nie zostanie nadpisany. Kamera oferuje także możliwość włączenia lub wyłączenia nagrywania głosu podczas pracy za pomocą jednego przycisku. DrivePro 10 obsługuje karty pamięci do pojemności 256 GB. Pozwala to na zapis ponad 16 godzin nagrań.



TRANSCEND DrivePro 10 może łączyć się z urządzeniami zewnętrznymi przez wi-fi. Umożliwia to darmowa aplikacja DrivePro, kompatybilna zarówno z systemem Android, jak i iOS. Za jej pomocą użytkownik może włączyć podgląd obrazu na żywo, pobrać zapisane nagrania czy zmieniać ustawienia urządzenia.



DrivePro 10 można już kupić w Polsce w cenie około 340 PLN. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją producenta. W zestawie znajduje się też karta pamięci microSD Transcend o pojemności 64 GB.



































Źródło: Info Prasowe / Transcend