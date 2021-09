Cooler Master wprowadza HUB ARGB/PWM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master ARGB/PWM Hub to niewielka płytka zasilana poprzez złącze SATA. Posiada ona pięć trójpinowych złączy ARGB, do których można podłączyć akcesoria posiadające podświetlenie LED oraz cztery PWM dla wentylatorów. Urządzenie może więc stanowić dobrą propozycję dla tych, którym brakuje portów na płycie głównej lub zwyczajnie nie oferuje ona wyjść ARGB dla akcesoriów z iluminacją. Hub można podłączyć do przycisku RESET. Wówczas pozwala on na przełączanie się pomiędzy czternastoma zaprogramowanymi efektami świetlnymi bez konieczności otwierania obudowy, a także na włączanie i wyłączanie iluminacji. Dzięki wbudowanej pamięci, urządzenie ma pamiętać ulubione ustawienia i wrócić do nich po restarcie systemu czy ręcznym wyłączeniu podświetlenia.







rezentowany hub został wyposażony w zabezpieczenia elektryczne, które mają chronić podłączone do niego wentylatory i akcesoria LED. Sama płytka ma wkomponowane w laminat otwory na śruby mocujące, którymi można przykręcić hub do obudowy. Akcesorium adresowane do posiadaczy obudów MasterBox trafi do sprzedaży w ciągu najbliższych tygodni, a jego cena nie powinna przekraczać 100 PLN.





Dane techniczne:

• wymiary: 70 x 28 x 1.6 mm

• złącza:

- 3-pin ARGB - 5 szt.

- PWM - 4 szt.

• maks. wydajność prądowa: 3 A

• zaprogramowane efekty świetlne: 14

• sterowanie przyciskiem reset: tak

• opcja wyłączenia: tak, po przytrzymaniu przez 2 sekundy





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia