AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AMD powoli przygotowuje się do wypuszczenia nowej generacji kart graficznych średniej klasy opartych na architekturze RDNA 2. Po wprowadzeniu na rynek topowych układów GPU Navi 21, następny w kolejności jest nieco wolniejszy wariant Navi 22 z mniejszą liczbą jednostek obliczeniowych (CU). Procesor zaprojektowano do konkurowania z odpowiednikami NVIDII, opartych na chipach GA104 oraz GA106. Navi 22 jest skierowany głównie do graczy korzystających z rozdzielczości 1440p. Andreas Schilling z niemieckiej strony HardwareLuxx, ujawnił kilka informacji na temat nadchodzącej karty graficznej AMD Radeon RX 6700 XT...







Procesor graficzny Navi 22 ma posiadać 40 jednostek CU, z maksymalnie 2560 procesorami strumieniowymi. Radeon RX 6700 XT jest wyposażony w wersję Navi 22 XT z w pełni aktywną matrycą, podczas gdy jego mniejszy brat Radeon RX 6700 ma być wyposażony w matrycę Navi 22 XL, która prawdopodobnie posiada mniej jednostek CU, ale i mniejszą wartość TDP. Obie konstrukcje mają otrzymać po 12 GB pamięci GDDR6, komunikującej się za pomocą 192-bitowej magistrali. Źródło twierdzi, że nowe karty zobaczymy gdzieś w pierwszej połowie tego roku, a być może nawet jeszcze w pierwszym jego kwartale. Ceny nadchodzących kart nie są znane.











Źródło: TechPowerUP