Huntkey - dwa nowe zasilacze serii PRIME

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Huntkey zaprezentował w swojej nowej ofercie, dwa modele zasilaczy GS700 PRIME i GS800 PRIME. Obie konstrukcje otrzymały "brązowy" certyfikat sprawności 80 Plus Bronze, a więc ich ceny powinny być dość przyjazne dla potencjalnych kupujących. GS700 PRIME tak naprawdę ma moc znamionową 600 W, a szczytowo jest w stanie oddać wartość 700 W. Model GS800 PRIME analogicznie ma moc 700 W, z możliwością chwilowej pracy pod obciążeniem do 800 W. Co ważne dla użytkowników mocniejszych kart graficznych, zasilacze wyposażono w pojedynczą linię +12V o wydajności 55 A. Cen jeszcze nie podano.







Model: GS700 PRIME

Rated Power: 600 W

Peak Power: 700 W

PFC Type: A-PFC/180 V - 264 V

Topology Structure: LLC+DC-DC

Energy Rating: 80 Plus Bronze (EU)

Cooling Fan: 12 cm Hydraulic Bearing Fan

P(4+4) Length: 70 cm

(20+4)Pin Length: 50 cm

4PIN Connector: 2 Connecters

SATA Connector: 4 Connecters

PCI-E Connector: P(6+2)PIN*2

Size (mm): 140 (L) x 150 (W) x 86 (H)



Model: GS800 PRIME

Rated Power: 700 W

Peak Power: 800 W

PFC Type: A-PFC/180 V - 264 V

Topology Structure: LLC+DC-DC

Energy Rating: 80 Plus Bronze (EU)

Cooling Fan: 12 cm Hydraulic Bearing Fan

P(4+4) Length: 70 cm

(20+4)Pin Length: 50 cm

4PIN Connector: 2 Connecters

SATA Connector: 4 Connecters

PCI-E Connector: P(6+2)PIN*2

Size (mm): 140 (L) x 150 (W) x 86 (H)





























Źródło: TechPowerUP