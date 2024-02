AMD Radeon RX 7900 GRE od jutra dostępny globalnie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła dzisiaj, że od jutra 27 lutego 2024 karta graficzna AMD Radeon RX 7900 GRE będzie dostępna globalnie w renomowanych sklepach w cenach rozpoczynających się od 549 USD. W Polsce przełoży się to na realne ceny na poziomie 2699 PLN, a może nawet mniej. Radeon RX 7900 GRE to karta, która oferuje znakomitą wydajność podczas gry w rozdzielczości 1440p czy transmitowania rozgrywki, a dzięki aż 16 GB pamięci umożliwia uruchamianie gier także w 4K. Wśród producentów oferujących karty AMD Radeon RX 7900 GRE będą Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire i XFX. Jednocześnie firma AMD ogłosiła nowe ceny dla kart graficznych AMD Radeon RX 7700 XT, które będą o 30 USD niższe niż pierwotnie, czyli wynosić 419 USD. Cenniki w sklepach będą aktualizowane sukcesywnie.







Zalety AMD Radeon RX 7900 GRE:

- Wyższa wydajność: dzięki aż 80 jednostkom obliczeniowym, 16 GB pamięci GDDR6, 160 akceleratorom AI, 64 MB 2 generacji pamięci AMD Infinity Cache oferuje znacznie wyższą wydajność niż najbliższy odpowiednik cenowy konkurencji. To sprawia, że oferuje też o 14% lepszy stosunek ceny do wydajności.

- Jeszcze więcej FPS: działający na poziomie sterownika AMD Fluid Motion Frames (AFMF) to generator zwiększający liczbę FPS i tym samym płynność rozgrywki w tysiącach gier.

- Wygodna konfiguracja: funkcja AMD HYPR-RX ułatwia korzystanie i zarządza jednoczesnym działaniem AFMF, FidelityFX Super Resolution (FSR) lub AMD Radeon Super Resolution (RSR), AMD Radeon Boost i AMD Anti-Lag, aby można było wygodnie zmaksymalizować wydajność w grach.

- Przyszłościowe funkcje: karty graficzne AMD Radeon RX 7000 oferują obsługę DisplayPort 2.1 i więcej pamięci VRAM niż konkurencyjne rozwiązania, dzięki czemu umożliwiają korzystanie z zaawansowanych gier i przełomowych monitorów teraz i w przyszłości.

















Źródło: Info Prasowe - AMD