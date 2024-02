SAPPHIRE - trzy autorskie karty AMD Radeon RX 7900 GRE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SAPPHIRE Technology wprowadza do sprzedaży karty graficzne NITRO+ AMD Radeon RX 7900 GRE, PURE AMD Radeon RX 7900 GRE oraz PULSE AMD Radeon RX 7900 GRE. Są to modele oparte na układzie Navi 31 XL z 5120 procesorami strumieniowymi oraz 80 jednostkami CU. Wspomaga je 80 jednostek RT oraz 160 jednostek AI. Układ RX 7900 GRE wykonano w architekturze AMD RDNA 3. Został on wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6 18 Gbps pracującej na 256-bitowej szynie. Dodatkową wydajność zapewnia 64 MB pamięci Infinity Cache o wysokiej przepustowości. W modelu NITRO+ taktowanie układu graficznego w trybie Boost wynosi 2391 MHz, a w trybie Game 2052 MHz. Parametr Total Board Power to 295 W, a Total Graphics Power 244 W w domyślnym trybie. Po przełączeniu BIOSu w tryb Quiet Mode, TGP jest obniżane do 212 W.







owość wyposażono w dwa porty DisplayPort 2.1 UHBR 13.5 oraz dwa złącza HDMI 2.1a. Każde z nich pozwala na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px). Za zasilanie karty odpowiada 14-fazowa sekcja zasilająca. Jest ona chłodzona dedykowanym radiatorem, a prądu dostarczają do niej dwie klasyczne wtyczki 8-pin PCI Express.



Sprawdzony system chłodzenia

Energia cieplna z układu graficznego jest odbierana przez pięć kompozytowych ciepłowodów, które transferują ciepło do aluminiowych żeberek. Finy są pofalowane oraz wyprofilowane w kształt litery V dla jak najlepszej wydajności. Całość owiewają trzy wentylatory Tri-X z podwójnym łożyskiem kulkowym i łopatkami o agresywnym profilu. Dzięki technologii SAPPHIRE Quick Connect, po odkręceniu jednej śruby wentylatory można łatwo czyścić i wymieniać bez utraty gwarancji. Kartę usztywnia metalowa ramka odlewana ciśnieniowo. Wspomaga ją aluminiowy backplate, który dodatkowo zabezpiecza rewers laminatu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Metalowa jest również osłona wentylatorów.



Podświetlenie ARGB

Backplate oraz pasek wzdłuż układu chłodzenia karty NITRO+ otrzymały podświetlenie ARGB. Za pomocą programu SAPPHIRE TriXX użytkownik może ustawić wiele trybów pracy podświetlenia. Jedne z dostępnych opcji to przypisanie różnych kolorów do przedziałów temperatur, z jakimi pracuje rdzeń graficzny, czy też zmiana koloru w zależności od trybu pracy wentylatorów. Przy pomocy złącza na laminacie karty iluminację można również zsynchronizować z diodami LED płyty głównej. Ponadto użytkownik może podłączyć do karty wentylator lub kontroler wentylatorów obudowy komputerowej. Wówczas karta graficzna będzie bezpośrednio sterować ich obrotami.



PURE RX 7900 GRE

Oprócz karty z serii NITRO+, SAPPHIRE wprowadza do sprzedaży kartę w wersji PURE. Wyróżnia ją biała kolorystyka układu chłodzenia oraz backplate. Jej układ graficzny pracuje z taktowaniem Boost na poziomie 2333 MHz oraz 1972 MHz w trybie Game. Z kolei Total Board Power wynosi 275 W, a Total Graphics Power 228 W. Tak jak w karcie NITRO+, chłodzenie modelu PURE odbywa się przy pomocy trzech wentylatorów z podwójnym łożyskiem kulkowym. Jednak radiator w wersji PURE ma nieco mniejszą powierzchnię. Idzie za tym też niższa waga i brak potrzeby stosowania odlewanej ciśnieniowo ramki usztywniającej laminat. Jednak wspornik, tak jak w modelu NITRO, jest dołączony do kompletu. Dodatkowo jest on w dopasowanej do linii PURE białej barwie. Zamiast podświetlenia ARGB karta PURE otrzymała czerwoną iluminację LED. Użytkownik może ją dezaktywować za pomocą przełącznika na laminacie karty.



PULSE RX 7900 GRE

Linię kart SAPPHIRE RX 7900 GRE zamyka przystępny cenowo model PULSE. Jego układ chłodzenia jest taki jak w modelu PURE. Różnicą jest czarno-czerwona kolorystka oraz brak podświetlenia. Zegary jego układu Navi 31 XL są nieco niższe niż w wersjach NITRO+ czy PURE. Wynoszą 2293 MHz w trybie Boost oraz 1927 MHz w trybie Game. Natomiast Total Board Power karty PULSE zostało ustawione na poziomie 268 W i 220 W dla parametru Total Graphics Power.



Cena i dostępność

Sprzedaż kart SAPPHIRE AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB rozpoczyna się dzisiaj. Ich sugerowane ceny detaliczne wynoszą:

• NITRO+ RX 7900 GRE – 599 USD

• PURE RX 7900 GRE – 569 USD

• PULSE RX 7900 GRE – 549 USD

































Źródło: Info Prasowe - SAPHIRE