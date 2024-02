CORSAIR dodaje do ekosystemu iCUE LINK wydajne wentylatory z serii RX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła dziś wprowadzenie do sprzedaży wentylatorów chłodzących z serii iCUE LINK RX, rozszerzając tym samym rewolucyjny ekosystem iCUE LINK o kolejne produkty. Ta premiera stanowi ważny krok na drodze ewolucji asortymentu CORSAIR do samodzielnego składania, jeszcze bardziej wzmacniając zaangażowanie firmy w produkcję innowacyjnych i doskonałych produktów z tej kategorii. Wentylatory z serii RX to szczytowe osiągnięcie inżynierii. Mają łożyska z magnetyczną kopułą CORSAIR, technologię AirGuide i łopatki specjalnie zoptymalizowane tak, aby zapewniały niezrównaną efektywność chłodzenia zarówno radiatora, jak i obudowy. Ich integracja z ekosystemem iCUE LINK stanowi przykład zaangażowania firmy w upraszczanie konstrukcji komputerów, aby jak najwięcej osób mogło samodzielnie budować własne zestawy.







Wentylatory RX wyznaczają nowy standard w kategorii jakości budowy i efektywności przepływu powietrza zarówno do radiatora, jak i w innych miejscach obudowy. Ta doskonała wydajność jest owocem szeroko zakrojonych badań rozwojowych, skrupulatnej optymalizacji oraz użycia nowoczesnych materiałów, takich jak Liquid Crystal Polymer (w modelach bez podświetlenia RGB). Ponadto konstrukcję łopatek i ramy wentylatora wzmocniono włóknem szklanym, aby zwiększyć ich wytrzymałość. Modelami z serii RX można sterować cyfrowo przez ekosystem iCUE LINK, co pozwala na ustawienie preferowanej prędkości obrotowej do 2100 obr./min (w przypadku modeli 120 mm) lub 1700 obr./min (w przypadku modeli 140 mm). Za pomocą oprogramowania CORSAIR iCUE można w łatwy sposób włączyć gotowe ustawienia krzywych pracy wentylatora jak również można zmienić zaawansowane parametry optymalizacji pozwalające sprostać wymaganiom termicznym zestawu.



Zastrzeżone magnetyczne łożysko z kopułą CORSAIR prawie nie wytwarza tarcia, minimalizując hałas i wydłużając czas eksploatacji wentylatora. Ponadto wentylatory RX i RX RGB jako pierwsze zostały wyposażone w śruby CORSAIR Quikturn, które mają specjalny gwint umożliwiający instalację za pomocą jednego obrotu.



Od wprowadzenia na rynek w zeszłym roku ekosystem iCUE LINK jest entuzjastycznie przyjmowany przez konstruktorów komputerów, którzy cenią jego nowatorskie podejście do budowy zestawów. Dzięki umożliwieniu szeregowego łączenia za pomocą jednego uniwersalnego typu złącza różnych części komputera firma CORSAIR sprawiła, że proces budowy jest jeszcze łatwiejszy i bardziej intuicyjny. Inteligentna technologia wbudowana we wszystkie produkty iCUE LINK umożliwia dwukierunkową komunikację z jednym koncentratorem systemowym, który przez jeden port wysyła dane i zapewnia zasilanie całemu szeregowi urządzeń. Efektem są radykalne skrócenie czasu składania komputera i łatwiejsze porządkowanie kabli – co obniża wymagania dla początkujących konstruktorów.



Wentylatory CORSAIR iCUE LINK RX RGB są dostępne w kolorze czarnym lub białym, natomiast wentylatory z serii RX bez podświetlenia RGB można nabyć w odcieniu czerni. Zestaw startowy zawiera trzy wentylatory 120 mm lub dwa wentylatory 140 mm i koncentrator systemowy iCUE LINK. Zestawy rozszerzające z jednym wentylatorem umożliwiają zwiększenie możliwości chłodzenia układu iCUE LINK.



Dostępność i ceny

Wentylatory z serii CORSAIR iCUE LINK RX i RX RGB są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Wentylatory z serii iCUE LINK RX i RX RGB są objęte pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe - CORSAIR