AMD Radeon RX 7900 XTX mają wadliwe systemy chłodzenia???

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niedługo po premierze najnowszych kart graficznych AMD Radeon RX 7900 XTX, w sieci zaczęły się pojawiać opinie o przegrzewającym się układzie GPU (ponad sto stopni), które to powodowało spadek wydajności całego akceleratora. Według ostatnich testów przeprowadzonych przez Romana „der8auera” Hartunga, nowe grafiki AMD mają problemy z przegrzewaniem się spowodowanym wadliwą konstrukcją komory parowej (vapor chamber). Jak twierdzi tester, chłodnice mogą mieć wadę już w procesie produkcyjnym, w której ciecz wewnątrz komory parowej ma problemy z cyrkulacją po skropleniu. Może to dotyczyć problemów produkcyjnych samej chłodnicy, niewystarczającą ilością płynu lub niewystarczającym ciśnieniem wewnątrz komory. Wieści te są niepotwierdzone, więc należy do nich podchodzić z odrobiną rezerwy, a test „der8auera” możecie zobaczyć w rozwinięciu newsa...









Źródło: TechPowerUP