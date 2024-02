AMD Ryzen 8000G - najszybsza zintegrowana grafika i silnik AI dla PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

dziś do sprzedaży trafiają przełomowe procesory AMD Ryzen serii 8000G, które są pierwszymi na świecie dla stacjonarnych PC wyposażonymi w specjalny koprocesor AI, a przy tym oferują tak szybkie zintegrowane układy graficzne, że możliwa jest płynna rozgrywka w 1080p w tak zaawansowane tytuły jak Cyberpunk 2077. Wszystko to zostało połączone z nawet ośmioma niezwykle efektywnymi rdzeniami Zen 4, dzięki czemu procesory te zapewniają szczególne możliwości zarówno podczas gry, jak i pracy. Taka konfiguracja czyni z tych procesorów rozwiązanie znacznie wydajniejsze w grach niż konkurencja, a zarazem umożliwiające korzystanie z pojawiającej się coraz większej liczby usług wymagających akceleracji AI.







AMD Ryzen 8000G znakomicie sprawdzą się np. w małoformatowych komputerach, a także w maszynach przewidzianych do stopniowego ulepszania, ponieważ są kompatybilne z nowoczesną i rozwojową platformą AMD AM5.



Kluczowe cechy AMD Ryzen 8000G:

- Zintegrowany AMD Radeon 700M o niezrównanej wydajności w grach oraz kompatybilny z szeregiem zaawansowanych technik dostępnych w grach (np. FidelityFX Super Resolution - FSR), jak i w pakiecie AMD Software, czyli np. AMD HYPR-RX, AMD Fluid Motion Frames i inne.

- Kompatybilność z AMD EXPO, która w łatwy sposób umożliwia korzystanie z pamięci RAM o wyższym taktowaniu i zminimalizowanych opóźnieniach.

- Ryzen AI, czyli koprocesor, który umożliwia korzystanie z coraz większej liczby funkcji bazujących na sztucznej inteligencji.



Procesory AMD Ryzen 8000G trafiają dziś do sklepów w cenach sugerowanych:

Ryzen 7 8700G - 329 USD - w Polsce od 1099 PLN

Ryzen 5 8600G - 229 USD - w Polsce od 1599 PLN

Ryzen 5 8500G - 179 USD - w Polsce od 879 PLN

















Źródło: Info Prasowe - AMD