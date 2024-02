INNO3D prezentuje karty graficzne GeForce RTX 4080 SUPER

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zadebiutowały właśnie ultrawydajne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. Firma INNO3D przygotowała już własną ofertę tych jednostek dla wymagających graczy i entuzjastów. GeForce RTX 4080 SUPER to najnowszy przedstawiciel kart graficznych opartych na architekturze Ada Lovelace. Całość bazuje na rdzeniu AD103 z 10240 jednostkami CUDA. Na pokładzie znajduje się 16 GB szybkiej pamięci VRAM GDDR6X (256-bit) o szybkości 23 Gbps, a także dodatkowe rdzenie do Ray-Tracingu 3. generacji oraz rdzenie Tensor 4. generacji. Jak wykazują testy wydajności, to aktualnie jedna z najszybszych konsumenckich kart graficznych na świecie.







Firma INNO3D zaprezentowała sześć autorskich kart GeForce RTX 4080 SUPER. Na specjalną uwagę zasługują modele z chłodzeniem wodnym. Flagowy model to iCHILL Frostbite z kompaktową, 1-slotową konstrukcją chłodzenia, która wyróżnia się sekcją zasilania w konfiguracji 20+3 VRM oraz systemem podświetlenia LED ARGB. Wersja iCHILL Black to z kolei hybrydowe rozwiązanie AiO, na wyposażeniu którego znalazł się radiator 240 mm i dwa wentylatory ARGB 120 mm. Obie karty pracują z firmowo podkręconymi taktowaniami do 2610 MHz.



Model iCHILL X3 to z kolei opcja przeznaczona dla wymagających graczy wolących pozostać przy klasycznym chłodzeniu powietrznym. Karta charakteryzuje się m.in. trzema wentylatorami o średnicy 98 mm, dużą komorą parową, elegancką płytą chroniącą laminat oraz gamingowym designem z podświetleniem ARGB. Model ten również rozpędza się do 2610 MHz już po wyjęciu z pudełka.



Resztę oferty INNO3D uzupełniają trzy karty graficzne z dopiskiem X3. Jednostki te odznaczają się nieco bardziej stonowanym designem, a na ich wyposażeniu znajduje się m.in. osiem rurek cieplnych, funkcjonalny backplate, a także system podświetlenia zgodny z Aura Sync, Mystic Light, Polychrome czy RGB Fusion. Warto zaznaczyć, że modele X3 OC WHITE oraz X3 OC pracują z maksymalnym taktowaniem do 2580 MHz, natomiast standardowy wariant X3 osiąga zegar do 2550 MHz.



Karty graficzne GeForce RTX 4080 SUPER od INNO3D trafiły już do ofert polskich sklepów z elektroniką. Ceny startują od 4859 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - Entrymedia