realme zaprasza na festiwal Winter Meet at Rift 2024

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme ma przyjemność zaprosić fanów gier i rozrywki na kolejną edycję festiwalu Meet At Rift. Jest to wyjątkowe wydarzenie, które pozwala uczestnikom wejść w uniwersum gier komputerowych i mobilnych od studia Riot Games. W dniach 17-18 lutego, w warszawskim EXPO XXI, na wszystkich odwiedzających czekają emocje podczas zmagań esportowych, pokaz mody ze świata fantastyki, liczne konkursy z nagrodami, a także strefy free-to-play. realme będzie obecne podczas festiwalu ze specjalną strefą, na której będzie można poznać najnowsze produkty marki, a także zawalczyć w konkursie o nagrody – w tym telefon realme C67.







Meet at Rift to pierwszy w Polsce festiwal skupiający się na pełnej gamie gier wydanych przez Riot Games. Wydarzenie przenosi społeczność graczy z online do offline oferując atrakcje i wyjątkowe emocje. Organizowany przez agencję GAM3RS_X festiwal powstał z myślą o wszystkich entuzjastach gier komputerowych i mobilnych. To idealna okazja do spotkania się na żywo z graczami, streamerami i influencerami, a także możliwość podzielenia się swoją pasją z innymi fanami uniwersum stworzonym przez studio Riot Games.



Sercem festiwalu będzie scena główna, na której odbędą się m.in. rozgrywki e-sportowe, w tym:

• Meet at Rift Invitational: Turniej z udziałem polskich influencerów i profesjonalnych graczy w grę League of Legends. W puli nagród znajdzie się 20000 PLN, o którą rywalizować będą cztery zespoły.

• VALORANT x 2115: Finał turnieju, którego kwalifikacje są otwarte dla wszystkich. Zwycięzcy etapu online będą mieli okazję zagrać na głównej scenie Winter Meet at Rift 2024 razem z przedstawicielami labelu 2115.

• Heroes of Cosplay: Międzynarodowy konkurs cosplay z dwiema kategoriami: League of Legends i VALORANT. Łączna pula nagród wynosi 4000 EUR i zostanie podzielona równo pomiędzy obie kategorie. W konkursie weźmie udział 14 uczestników, wybranych z etapu online, po siedmiu w każdej kategorii.



Na uczestników festiwalu czekać będą wyjątkowe strefy free-to-play, w tym strefa gier mobilnych, w której realme udostępnia topowy sprzęt do grania. Odwiedzający tę strefę będą mieli szansę wziąć udział w gamingowych zmaganiach, gdzie nagrodami będą wyjątkowe gadżety ufundowane przez markę. Co więcej, każdego dnia główną nagrodą będzie najnowszy smartfon producenta – realme C67. Dla fanów rozgrywek mobilnych to nie tylko szansa na niezapomniane emocje, ale także powrót do domu z nowym smartfonem!



To jednak nie wszystko - na miejscu wydarzenia uczestnicy Meet at Rift będą mieli okazje osobiście spotkać się i wymienić piątkę ze swoimi ulubionymi twórcami internetowymi i influencerami. Spośród gwiazd gamingu na miejscu pojawią się m.in.: Nervarien, ArQuel, Wonder, Gadają o Esporcie, Lewus, Vegg, Kubon i wielu innych.



Winter Meet at Rift 2024 startuje w EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego w Warszawie już 17 lutego o godzinie 11:00 i potrwa do niedzieli, do godziny 18:00.











Źródło: Info Prasowe - realmy