AMD na CES 2026 - Procesory AMD Ryzen AI 400 i wiele innych...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś w nocy dr Lisa Su, dyrektorka generalna i przewodnicząca zarządu AMD otworzyła targi CES 2026 swoim wystąpieniem, na którym wraz z innymi dyrektorami oraz partnerami zaprezentowała szereg nowości. Wśród uczestników byli m.in. przedstawiciele takich m.in. OpenAI, Liquid AI, Blue Origin, a także Dyrektor Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu, który opowiadał o roli AMD w Misji Genesis, czyli amerykańskiej misji rozwoju nauki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Infrastruktura komputerowa to podstawa rozwoju sztucznej inteligencji, który w dalszym ciągu przyspiesza, co w perspektywie najbliższych pięciu lat może przełożyć się na osiągnięcie ponad 10 JottaFLOPS globalnej mocy obliczeniowej.







Stworzenie tak potężnego ekosystemu wymaga więcej niż tylko dostarczania coraz mocniejszych rozwiązań, ponieważ konieczna jest także otwarta i modularna architektura systemów rack, które mogą ewoluować wraz z kolejnymi generacjami produktów i zarazem łączyć wiodące silniki obliczeniowe z superszybką siecią, aby mogły funkcjonować jako jeden zunifikowany system. AMD Helios jest platformą, która jest odpowiednim planem dla Jottaskalarnej infrastruktury, ponieważ może zapewnić nawet 3 EksaFLOPS wydajności AI w jednej szafie rack z akceleratorami AMD Instinct, procesorami AMD EPYC, kontrolerami AMD Pensando i oprogramowaniem AMD ROCm.



Dr Lisa Su powiedziała, że "W miarę jak tempo wdrażania AI przyspiesza wchodzimy w erę Jotta-skalarnej komputeryzacji, co wynika niezwykłego wzrostu zarówno w obszarze trenowania, jak i wnioskowania. AMD buduje komputerowe fundamenty dla tej następnej fazy rozwoju AI tworząc wiodące i kompletne rozwiązania technologiczne, otwarte platformy oraz pogłębiając współpracę z partnerami w ekosystemie."



W trakcie tego wystąpienia zapowiedziano także następną generację akceleratorów AMD Instinct MI500, które są zaplanowane na 2027 rok. Ich wydajność AI ma być nawet 1000-krotnie wyższa niż układów AMD Instinct MI300X wprowadzonych w 2023 roku. Będą one wykorzystywały architekturę AMD CDNA 6, 2-nanometrowy proces technologiczny oraz pamięć HBM4E.



Wśród pozostałych nowości, jakie AMD zaprezentowało na CES 2026 są:

- AMD Ryzen AI Halo, to nowy, potężny i łatwy w użyciu MiniPC, który jest pierwszą platformą deweloperską AI marki AMD pozwalającą deweloperom AI przyspieszyć rozwój innowacji w tej dziedzinie, zwłaszcza że jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z pudełka. Ten system jest wyposażony w 128 GB zunifikowanej pamięci i układ graficzny o mocy 60 TFLOPS, a także został w pełni zoptymalizowany dla najnowszej wersji oprogramowania AMD ROCm oraz deweloperskich zadań AI uruchamianych w środowiskach Windows i Linux. Premiera tego urządzenia zaplanowana jest na 2 kwartał 2026 roku.

- AMD Ryzen AI 400 i PRO 400, to owe procesory dla konsumenckich i biznesowych laptopów, które oferują nawet 60 TOPS wydajności AI, konfiguracje z nawet 12 rdzeniami i obsługę wyżej niż wcześniej taktowanej pamięci. Firma AMD odnotowała rosnącą z roku na rok liczbę urządzeń wykorzystujących procesory AMD Ryzen AI i liczba ta zwiększy się jeszcze bardziej w 2026 roku, zwłaszcza wśród komputerów konsumenckich, biznesowych i dla graczy. Nowe urządzenia z procesorami AMD Ryzen AI 400 i PRO 400 pozwolą na upowszechnienie się responsywnej i inteligentnej komputeryzacji zarówno w domach jak i firmach. Pierwsze systemy wyposażone w te układy powinny pojawić się już w 1 kwartale 2026 roku w ofertach producentów takich jak Acer, ASUS, Dell, HP, Gigabyte i Lenovo. W kolejnym kwartale z kolei powinny trafić do sprzedaży komputery stacjonarne z tymi procesorami.

- AMD Ryzen 7 9850X3D, to nowy najszybszy procesor do gier, który wykorzystuje rdzenie "Zen 5" i technologię AMD 3D V-Cache i oferje nawet o 27% wyższą wydajność niż Intel Core Ultra 9 285K. Dzięki taktowaniu na poziomie 5,6 GHz oraz 104 MB pamięci podręcznej oferuje super płynną rozgrywkę, a także wielozadaniowość pozwalającą na obsługę wymagających gier, transmisji na żywo i wielu aplikacji działających w tle. Systemy wyposażone w te procesory powinny trafić do sprzedaży już w 1 kwartale 2026 roku.

- AMD ROCm 7.2, czyli nowa wersja otwartego środowiska z obsługą procesorów Ryzen AI 400 oraz systemów Windows i Linux, która jest dostępna w formie zintegrowanej za pośrednictwem ComfyUI. W ostatnich latach oprogramowanie to pozwoliło nawet 5-krotnie zwiększyć wydajność AI i podwoiło liczbę obsługiwanych konfiguracji, dzięki czemu liczba pobrań wzrosła aż 10-krotnie w ciągu roku. To wszystko potwierdza, że AMD ROCm jest platformą wyboru dla wielu deweloperów, którzy pracują nad następną generacją inteligentnych aplikacji.





















źródło: Info Prasowe - AMD