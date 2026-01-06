CORSAIR - Klawiatura z wbudowanym kontrolerem Stream Deck

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zaprezentował dziś GALLEON 100 SD na targach CES. To pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna z integracją Stream Deck. Galleon łączy inżynierię CORSAIR i Elgato w jedno przełomowe urządzenie. Ta fuzja, o którą często prosi społeczność, pozwala graczom pozostać w grze, jednocześnie rozszerzając ich możliwości dzięki solidnym rozwiązaniom programowym i przełomowym, niestandardowym profilom gier. Innowacyjna klawiatura Galleon 100 SD posiada pełny Stream Deck z wszystkimi możliwościami samodzielnego urządzenia. Dwanaście przycisków LCD umożliwia wykonywanie poleceń, otwieranie folderów i przełączanie profili. Dwa pokrętła umożliwiają szybką i precyzyjną regulację z funkcją wciskania dla dodatkowej kontroli. Informacje w czasie rzeczywistym są wyświetlane na 5-calowym, kolorowym ekranie, dzięki czemu najważniejsze statystyki są łatwo widoczne. Wszystko to można łatwo dostosować w aplikacji Stream Deck, która działa w tle.







Podczas gry Stream Deck obsługuje wszystko, od rutynowych czynności po złożone sekwencje, za pomocą jednego naciśnięcia. Uzyskaj dostęp do umiejętności, wywołuj naloty i zarządzaj ekwipunkiem bez przekopywania się przez menu lub zapamiętywania skrótów klawiszowych. Dziesiątki gotowych do użycia profili na Elgato Marketplace pozwalają graczom szybko zacząć grać w ulubione tytuły. Poza grą Stream Deck integruje się z aplikacjami i narzędziami, z których gracze korzystają najczęściej. Przełączaj utwory na Spotify, korzystaj z rozmów głosowych i zarządzaj urządzeniami peryferyjnymi bez pauzowania lub przełączania. Monitoruj wydajność systemu oraz poziom naładowania baterii lub mikrofonu. Setki wtyczek na Elgato Marketplace dają graczom pełną kontrolę nad ich ekosystemem.



Klawiatura gamingowa wysokiej klasy

GALLEON 100 SD została zbudowana, aby zapewnić bezkompromisową sprawność, jednocześnie rozszerzając możliwości klawiatury dla graczy. Technologia hiperwysokiej częstotliwości sondowania do 8000 Hz AXON przesyła naciśnięcia klawiszy do ośmiu razy szybciej niż standardowe klawiatury dla graczy, zapewniając niemal natychmiastowe wprowadzanie danych. Każde działanie dociera do systemu z najwyższą PRECYZJĄ, przekładając reakcje dokładnie tak, jak zamierzono — bez opóźnień. GALLEON 100 SD oferuje również potężną obsługę FlashTap SOCD, która pozwala kontrolować, w jaki sposób przeciwstawne wejścia kierunkowe są traktowane priorytetowo, umożliwiając bardziej niezawodne kontrowanie, czystsze techniki ruchu i ogólnie bardziej precyzyjną kontrolę w krytycznych momentach. Wrażenia z użytkowania są dodatkowo wzmocnione przez fabrycznie nasmarowane przełączniki klawiszy MLX Pulse, dostrojone do szybkiego uruchamiania i płynnego, ale dotykowego sprzężenia zwrotnego, aby zapewnić, że każde naciśnięcie klawisza będzie czułe i precyzyjne.



Aluminiowa rama zapewnia solidną stabilność, a uszczelka montażowa i sześć warstw wewnętrznego tłumienia dźwięku tworzą wyrafinowane, wysokiej jakości wrażenia podczas pisania. Zintegrowany pasek nastroju RGB, wyściełana podpórka pod nadgarstki i personalizacja online za pośrednictwem CORSAIR Web Hub dodatkowo podnoszą jakość wrażeń, umożliwiając łatwą personalizację zarówno działania, jak i estetyki. GALLEON 100 SD nie tylko nadąża za akcją — zapewnia szybkość, kontrolę i pewność siebie, aby pozostać na czele, w grze i poza nią, a wszystko to za pomocą jednego potężnego urządzenia.



Linia profesjonalnego sprzętu dla graczy CORSAIR, w tym zintegrowana ze Stream Deck klawiatura mechaniczna GALLEON 100 SD, zostanie zaprezentowana na stoisku CES firmy CORSAIR. Skontaktuj się z regionalnym przedstawicielem PR z poniższej listy, aby umówić się na osobiste spotkanie.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR