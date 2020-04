AMD przekazuje akceleratory Radeon Instinct MI50 do walki z COVID-19

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wczoraj wieczorem AMD wraz z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) i Penguin Computing przedstawiły plany rozbudowy klastra obliczeniowego Corona, który służy do wsparcia badań nad wirusem COVID-19. Firma AMD przekaże akceleratory Radeon Instinct MI50, które wg prognoz podwoją szczytową wydajność systemu Corona do poziomu ponad 4,5 PetaFlops. System ten będzie wykorzystywany przez Konsorcjum COVID-19 HPC, które jest partnerstwem publiczno-prywatnym i zapewnia bezpłatne zasoby obliczeniowe badaczom zaangażowanym w walkę przeciwko COVID-19, oraz naukowcom LLNL.







Wg Jima Brase’a, który w LLNL jest zastępcą stowarzyszonego dyrektora ds. programów: „Dodanie tych najnowocześniejszych układów graficznych do systemu Corona zwiększy możliwości zespołów pracujących przy badaniach dot. COVID-19. Pozwolą one na szybsze obliczenia i większą przepustowość. Mając więcej zasobów możemy przetwarzać więcej przypadków i potencjalnie uzyskiwać szybciej nowe projekty przeciwciał i małych molekuł, które mogą prowadzić do lepszego leczenia. Ponadto umożliwią one także lepsze i bardziej efektywne działanie naszego nowego oprogramowania do symulacji i uczenia maszynowego.”























Źródło: Info Prasowe / AMD