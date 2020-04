LG - debiut rynkowy flagowca LG V60 ThinQ 5G oraz nowej serii K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG nie zwalnia tempa i wprowadza dziś kolejnego flagowca, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Pełne wsparcie dla sieci 5G, dźwięk klasy premium i nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K – to wszystko zawiera w sobie LG V60 ThinQ 5G, który debiutuje na polskim rynku. W okresie promocyjnym smartfon będzie dostępny w zestawie z drugim ekranem LG Dual Screen, czekiem Blik na 300 zł oraz dodatkowym rokiem gwarancji. Smartfon jest dostępny od dziś wyłącznie w ofercie sieci Play. Natomiast na początku maja zadebiutują nowe, designerskie smartfony z serii K, które wyróżniają się czterema obiektywami, w tym obiektywem makro, pojemną baterią oraz systemem dźwięku DTS:X 3D.







Decydując się na zakup LG V60 ThinQ 5G w sieci Play od 22 kwietnia do 20 maja 2020 roku klienci otrzymają dodatkowy ekran LG Dual Screen o wartości 900 zł, 300 zł zwrotu w formie czeku Blik oraz dodatkowy trzeci rok gwarancji na smartfon.



Od startu sprzedaży serii K w Polsce, klienci będą mogli otrzymać zestawy promocyjne. W przypadku LG K61 będą to słuchawki bezprzewodowe Skullcandy Sesh True, a decydując się na LG K51S lub LG K41S klienci otrzymają słuchawki Skullcandy Ink’d+.



LG V60 ThinQ 5G – podwójne możliwości

Flagowy LG V60 ThinQ 5G opracowano z myślą o wykorzystaniu pełni możliwości, jakie daje technologia 5G. Sieć nowej generacji to przede wszystkim wysoka prędkość internetu i brak opóźnień. Dzięki temu możliwe jest błyskawiczne przesyłanie filmów nagranych w rozdzielczości 8K, streaming multimediów w najwyższej jakości czy stabilne i bezproblemowe videorozmowy. Już tradycyjnie dla flagowych urządzeń LG, również V60 ThinQ 5G wyposażony został w 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy oraz znany z telewizorów OLED procesor dźwięku LG 3D Sound Engine, gwarantujące doskonały dźwięk. Obok nagrywania w rozdzielczości 8K, smartfon obsługuje technologię Steady Cam, dzięki której każde ujęcie wygląda niezwykle płynnie, jak z użyciem zaawansowanych gimbali. LG V60 ThinQ 5G wyposażony został w standardowy aparat o rozdzielczości 64MP oraz 13MP szerokokątny. Całość zasilana jest baterią o pojemności 5000 mAh i zamknięta w wodoszczelnej (IP68) obudowie spełniającej dodatkowo militarne normy MIL-STD 810G.



K to ma!

LG K61, LG K51S oraz LG K41S wyposażone są w tylny, poczwórny aparat, składający się z głównego aparatu o wysokiej rozdzielczości, obiektywu szerokokątnego, makro oraz czujnika głębi. Daje to możliwość uchwycenia idealnego ujęcia na aż cztery różne sposoby! Wykonanie idealnego zdjęcia jeszcze nigdy nie było tak łatwe i przyjemne.



Wytrzymała bateria o pojemności 4000 mAh, DTS:X 3D Surround Sound dla realistycznego 7.1-kanałowego dźwięku, opcja stosowania dwóch kart SIM i karty pamięci jednocześnie, możliwość płacenia telefonem dzięki NFC oraz militarny standard MIL-STD-810G - wszystkie te elementy nowej serii K zostały przeniesione z flagowych urządzeń LG.



Sugerowane ceny:

LG V60 ThinQ 5G: 4299 PLN

LG K61: 1249 PLN

LG K51S: 949 PLN

LG K41S: 749 PLN

































