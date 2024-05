AMD wprowadza procesory AMD Ryzen 7 8700F i AMD Ryzen 5 8400F

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

firma AMD wprowadza dziś na rynek nowe procesory AMD Ryzen 7 8700F i AMD Ryzen 5 8400F, które mają na celu uzupełnić rodzinę Ryzen 8000 o opcje bez zintegrowanego układu graficznej. Seria 8000F to zoptymalizowane dla jak najlepszej efektywności energetycznej i zarazem odblokowane modele, które można z łatwością podkręcić lub dostroić do wymagań wciskając raptem 1 przycisk. Ponadto AMD Ryzen 7 8700F jest wyposażony także w NPU, czyli podsystem przeznaczony do sztucznej inteligencji.































źródło: Info Prasowe - AMD