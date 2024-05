Mozilla Firefox otrzymuje wsparcie techniki NVIDIA RTX Video

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dostęp do wysokiej jakości filmów, czy to w ulubionym odtwarzaczu multimedialnym, czy też w usłudze przesyłania strumieniowego, jest w dzisiejszej erze cyfrowej koniecznością. Technika NVIDIA RTX Video wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby automatycznie zwiększyć jakość materiałów wideo za pomocą jednego kliknięcia, płynnie integrując się w tle bez żadnych opóźnień. Mozilla Firefox to kolejna popularna przeglądarka internetowa, która wykorzystuje opartą na AI technikę NVIDIA RTX Video. Filmy przesyłane strumieniowo na komputery osobiste i stacje robocze wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX będą zdecydowanie ostrzejsze i bardziej szczegółowe, bez konieczności korzystania z pliku źródłowego o wyższej rozdzielczości.







W ramach cyklu AI Decoded omówiono działanie techniki RTX Video. Składa się ona z dwóch komponentów:

- RTX Video Super Definition podwyższa jakość filmów o niskiej rozdzielczości, zapewniając czystszy i wyraźniejszy obraz. Sieć neuronowa, wytrenowana przy użyciu głębokiego uczenia, analizuje materiał wideo w niższej rozdzielczości, aby przewidzieć, jak powinna wyglądać jego wersja w wyższej jakości. Następnie specjalny algorytm łączy ten obraz z tradycyjnie przeskalowanym wideo, co eliminuje artefakty kompresji i wyostrza ostateczny obraz wyjściowy.

- RTX Video HDR wykorzystuje AI, aby przeanalizować wideo w jakości SDR i dodać informacje z szerokiego zakresu dynamiki HDR10, poprawiając jakość obrazu, jego szczegóły oraz intensywność kolorów.



Ponieważ 90% materiałów wideo dostępnych w internecie ma rozdzielczość 1080p lub niższą oraz wykorzystuje standard SDR, włączenie NVIDIA RTX Video sprawia, że większość codziennie oglądanych treści znacznie zyskuje na jakości. Dzięki tej funkcji filmy i programy wyglądają tak, jakby zostały poddane zaawansowanej obróbce, poprawiającej ich wyrazistość i szczegóły.



Firefox dołącza do innych przeglądarek opartych na Chromium, w tym Google Chrome i Microsoft Edge, obsługujących technikę RTX Video. RTX Video Super Resolution jest także obsługiwana przez popularne odtwarzacze wideo, takie jak VLC.



Więcej informacji o sztucznej inteligencji i zasilanych przez nią technik można znaleźć na w najnowszym wpisie na blogu AI Decoded.





















źródło: Info Prasowe - NVIDIA