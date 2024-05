Games Marketing Summit na konferencji Digital Dragons 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przygotowany przez profesjonalistów dla profesjonalistów Games Marketing Summit to okazja do rozszerzenia wiedzy z zakresu marketingu w branży gamedev. Podczas siedmiu paneli prowadzonych przez profesjonalistów z rozpoznawalnych w branży firm, jak chociażby CD PROJEKT RED, Blackbird Interactive czy Crunching Koalas, uczestnicy poznają strategie, które umożliwiają efektywne promowanie gier. Wydarzenie odbędzie się 20 maja w godzinach od 10 do 18-tej. Wystąpienie Oskara Porębskiego oraz Konrada Chowańca z GrowThunders, zatytułowane What We Learned from Spending Over $1M on Influencer Campaigns?, dotyczyć będzie influencer marketingu. Prelegenci opowiedzą o doborze odpowiednich influencerów do kampanii, zdradzą sekrety efektywnego zarządzania budżetem oraz podzielą się wiedzą dotyczącą skutecznej promocji gier i aplikacji mobilnych.







Równie ciekawym tematem będzie ten dotyczący zwiększania widoczności gier w poszczególnych sklepach cyfrowych, a także sprzedaży przy użyciu narzędzi dostarczanych przez konkretne platformy. Tom Tomaszewski, ekspert z Crunching Koalas, opowie, w jaki sposób skutecznie podejść do tematu rozpoczęcia przedsprzedaży, tworzenia pakietów gier i obniżania cen produkcji.



Na słuchaczy czekają także inne prelekcje, prowadzone przez praktyków z doświadczeniem. Wiedzą podzielą się między innymi Tytus Klepacz (Creative Director & Partner, ENDLESS Warsaw), Kamil Kosz (Global Brand Marketing Director, CD PROJEKT RED) oraz Carolin Wendt (Acting Lead Community International, CD PROJEKT RED).



Pełny program Games Marketing Summit można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia -> TUTAJ.



Kto może wziąć udział?

W Games Marketing Summit oraz Legal Summit powered by Rymarz Zdort Maruta może wziąć udział każdy, kto zakupi wejściówkę na konferencję Digital Dragons. Osoby zainteresowane jedynie prelekcjami dotyczącymi prawa lub marketingu mogą wykupić odpowiedni – tańszy – bilet, uprawniający do udziału w Games Marketing Summit lub Legal Summit. Cena biletu wynosi 399 złotych (99 USD/89 EUR).



Partnerem Games Marketing Summit jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej (SAR), które zrzesza 124 firmy zajmujące się komunikacją marketingową i pracuje nad tworzeniem warunków do wymiany marketingowych doświadczeń oraz wiedzy. Pierwszy Games Marketing Summit odbędzie się 20 maja w hotelu Park Inn by Radisson w Krakowie w ramach konferencji Digital Dragons.









źródło: Info Prasowe - Digital Dragons