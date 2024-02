AMD zwiększa udziały w rynku oraz prezentuje nową rodzinę procesorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ośrodek Mercury Research przygotował raport z 4 kwartału 2023, który wskazuje na znaczne wzrosty udziałów AMD w rynku i przychodach ze sprzedaży procesorów w wyniku popytu na 4 generacji procesory AMD EPYC oraz Ryzen 7000. Udział w przychodach ze sprzedaży procesorów serwerowych wzrósł o 4 punkty procentowe w ciągu roku i o ponad 1 punkt w ciągu kwartału, co przełożyło się na rekordowe 31.1%, z kolei udział w rynku procesorów serwerowych wzrósł o 5.5 punktu procentowego w ciągu roku, choć zmniejszył się o 0,2 punktu w porównaniu do poprzedniego kwartału. Ten spadek wynika jednak ze znacznej liczby procesorów, które konkurencja sprzedaje poza centra danych, w tym np. większe dostawy modeli Atom czy modeli dla stacji roboczych.









Udział w rynku procesorów do komputerów osobistych wzrósł o ponad 3 punkty procentowe względem zeszłego roku i 0.8 punktu względem poprzedniego kwartału - co wynika z wyższej sprzedaży zarówno produktów dla laptopów jak i komputerów stacjonarnych.







Źródło: Info Prasowe - AMD

Firma AMD przedstawiła też AMD Embedded+, czyli nową architekturę rozwiązań, która łączy procesory AMD Ryzen Embedded z adaptacyjnymi układami Versal. Produkty te to skalowalne i efektywne energetycznie rozwiązania, które pozwalają przyspieszyć wprowadzanie nowych urządzeń przez producentów ODM (original design manufacturer) z branży przemysłowej, medycznej czy motoryzacyjnej.Embedded+ to pierwsza w swoim rodzaju platforma, która łączy wydajne i efektywne rdzenie AMD Zen, układy graficzne Radeon oraz programowalny sprzęt do wnioskowania AI oraz tzw. fuzji sensorowej. Ponadto dzięki zintegrowaniu tych wszystkich rozwiązań w jednej zweryfikowanej przez AMD platformie producenci mogą oferować efektywne energetycznie, kosztowo i przestrzennie urządzenia o bardzo szerokiej funkcjonalności oraz bezpośredniej łączności z wieloma rodzajami czujników.