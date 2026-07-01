AOC GAMING 25G4ZR - 24.5-calowy monitor Fast IPS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AGON by AOC prezentuje model 25G4ZR. Jest to przystępny cenowo 24.,5-calowy monitor Fast IPS o odświeżaniu 260 Hz. Najbardziej powinni go docenić gracze preferujący zabawę w tytułach kompetetywnych. AOC GAMING 25G4Z oparto na lubianej przez e-sportowców matrycy o przekątnej 24,5 cala. Jest ona uważana za optymalną do utrzymania maksymalnego skupienia w dynamicznych grach. Panel typu Fast IPS oznacza szerokie kąty widzenia, wierne odwzorowanie kolorów oraz szybką reakcję pikseli. Pokrycie palety sRGB wyświetlacza przekracza 121%, a jego czas reakcji wynosi 1 ms dla parametru GtG i 0,3 ms MPRT. Matryca 25G4Z pracuje z częstotliwością 240 Hz, którą można zwiększyć do 260 Hz w trybie OC. Urządzenie wspiera technologię Adaptive-Sync, minimalizującą efekt rozrywania obrazu oraz obsługuje protokół HDR10.







W pełni regulowana podstawa

Monitor wyposażono w dwa porty HDMI 2.0, pojedyncze gniazdo DisplayPort 1.4 oraz port mini-jack do podłączenia słuchawek. Podstawa 25G4Z umożliwia regulację panelu w pełnym zakresie – obrót, pochylenie, zmianę wysokości oraz tryb portretowy (pivot). Wyświetlacz można też zamontować na opcjonalnym uchwycie VESA w standardzie 100 x 100.



"Format 24.5 cala stanowi podstawę rozgrywek turniejowych, a nasza seria G4 obejmuje teraz modele o częstotliwości od 260 aż do 420 Hz – mówi César Acosta, Senior Gaming Product Manager AGON by AOC. – Model 25G4ZR, to naturalny punkt wyjścia – ma odpowiedni rozmiar i zapewnia prawdziwą szybkość, a przy tym nie kosztuje fortuny".



Cena i dostępność

AOC GAMING 25G4ZR wejdzie do sprzedaży w lipcu w sugerowanej cenie detalicznej 599 PLN.































źródło: Info Prasowe - AOC