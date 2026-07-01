Sandisk - Nowe dyski SSD dla PS5 i ROG Xbox Ally

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sandisk rozwija rodzinę nośników SANDISK Optimus, wprowadzając dwa nowe dyski SSD NVMe przeznaczone dla graczy konsolowych, użytkowników komputerów PC oraz osób korzystających z przenośnych urządzeń gamingowych. Nowe modele powstały z myślą o rosnących bibliotekach gier, coraz większych aktualizacjach oraz potrzebie szybkiego dostępu do danych bez konieczności ciągłego usuwania starszych tytułów. Pierwszą z nowości jest SANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD dla konsol PS5 – oficjalnie licencjonowany nośnik dla PlayStation 5, przetestowany i certyfikowany pod kątem współpracy z konsolami PS5. Dysk otrzymał także dedykowane wzornictwo z logo PlayStation.







Model będzie dostępny w pojemnościach do 8 TB, dzięki czemu użytkownicy mogą rozbudować pamięć konsoli i przechowywać więcej gier bez konieczności regularnego zwalniania miejsca. Nośnik wykorzystuje interfejs PCIe Gen 4.0 i oferuje prędkości do 7300 MB/s odczytu oraz 6600 MB/s zapisu. Zintegrowany radiator odpowiada za utrzymanie odpowiedniej temperatury pracy podczas dłuższych sesji gamingowych.



Drugim nowym modelem jest SANDISK Optimus GX 7100X NVMe SSD dla ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X i komputerów PC. To oficjalnie licencjonowany nośnik zaprojektowany z myślą o graczach korzystających z ekosystemu Xbox na urządzeniach przenośnych i komputerach PC. Dysk ma zapewniać pełną integrację z Xbox oraz zgodność ze standardami jakości Microsoftu.



SANDISK Optimus GX 7100X NVMe SSD będzie dostępny w pojemnościach do 4 TB, oferując przestrzeń na nowe tytuły, aktualizacje i dodatki DLC. W wariantach 1 TB i 2 TB nośnik osiąga prędkości do 7250 MB/s odczytu oraz 6900 MB/s zapisu. Konstrukcja wykorzystuje interfejs PCIe Gen 4.0, energooszczędną architekturę oraz pamięci TLC 3D NAND nowej generacji Sandisk.



Wraz z premierą nowych modeli linia SANDISK Optimus jest dostępna w sklepie Sandisk oraz u wybranych sprzedawców. Oferta obejmuje również inne nośniki zaprojektowane z myślą o graczach, twórcach i profesjonalistach.























źródło: Info Prasowe - SanDisc