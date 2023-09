AOC GAMING CQ27G2S/BK - zakrzywiony monitor 165 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych

i akcesoriów − AGON by AOC – przedstawia AOC GAMING CQ27G2S/BK. To zakrzywiony, 27-calowy monitor o rozdzielczości Quad HD. Jest on wyposażony w matrycę typu VA o odświeżaniu ekranu na poziomie 165 Hz. Połączenie 27-calowej matrycy z rozdzielczością 2560 x 1440 px jest uniwersalną kombinacją. Obraz wyświetlany na takim panelu jest ostry, dzięki zagęszczeniu pikseli na poziomie 109 PPI (Pixels Per Inch). Jednocześnie Quad HD jest rozdzielczością nie wymagającą tak wydajnej karty graficznej, jak w przypadku generowania grafiki gier w 4K Ultra HD. Odświeżanie panelu na poziomie 165 Hz to również wyważona wartość. Z jednej strony zapewnia płynność obrazu dużo wyższą od standardowego 60 Hz. Z kolei nie stawia przed komputerem takich wymagań, jak generowanie 240 czy 360 klatek obrazu na sekundę.







Panel typu VA zastosowany w AOC GAMING CQ27G2S/BK charakteryzuje się wysokim kontrastem oraz głęboką czernią. Jego czas reakcji MPRT wynosi 1 ms. Monitor wspiera technologię synchronizacji obrazu Adaptive-Sync.

Graczy preferujących tytuły nastawione na rywalizację może ucieszyć funkcja AOC Dial Point, która wyświetla celownik na środku ekranu. Ponadto dzięki AOC Shadow Control istnieje opcja rozjaśnienia najciemniejszych fragmentów ekranu, w których może czekać przyczajony przeciwnik. Wspomniane funkcje oraz całe menu ekranowe jest dostępne z poziomu systemu operacyjnego w aplikacji AOC G-Menu.



Wygodne ustawienie

Wyświetlacz wyposażono w regulowaną podstawę z systemem szybkiego montażu. Położenie panelu można zmieniać w pionie oraz odchylać go i obracać. Do zmontowania urządzenia nie potrzeba narzędzi. W przypadku chęci skorzystania z własnego uchwytu biurkowego bądź ściennego, użytkownik ma też do dyspozycji otwory montażowe VESA 100 x 100.



Cena i dostępność

AOC GAMING CQ27G2S/BK wejdzie do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej 1155 PLN. szystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.





























Źródło: Info Prasowe - AOC