Akcesoria Belkin do iPhone 15, Apple Watch Series 9 i AirPods Pro

Każda kolejna premiera marki Apple wzbudza wiele emocji. Tegoroczna przede wszystkim ze względu na zmianę standardu portu ładowania – nowe iPhone’y oraz etui AirPodsów Pro zostały wyposażone w port USB-C, a firma pierwszy raz w historii zrezygnowała z autorskiego portu Lightning. Za nowościami stajni Apple podążają producenci akcesoriów do nich, w tym nieprzerwanie od 40 lat firma Belkin. Warto podkreślić, że od 1983 roku Belkin dostarcza ładowarki przewodowe i bezprzewodowe, powerbanki czy etui i szkła ochronne. Nie inaczej jest w tym roku, kiedy to portfolio akcesoriów dedykowanych nowościom Apple jest szerokie, a będzie jeszcze rozbudowywane.







Bezprzewodowe ładowanie

Jedną z najciekawszych i atrakcyjnych wizualnie propozycji jest ładowarka 3-w-1 BoostCharge Pro3-in-1 Wireless Charger with Official MagSafe Charging 15W. Można na niej jednocześnie ładować iPhone’a, Apple Watcha oraz AirPodsy. Wyróżnia ją szybkie ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W oraz pełna zgodność z technologią MagSafe. Dzięki temu bez obawy możemy umieścić telefon i zegarek na magnetycznych podkładkach, a słuchawki na podstawie ładowarki. Wygodne umieszczenie iPhone’a pod kątem pozwala na stałe korzystanie z niego, np. podczas pracy.



Bardziej klasyczną konstrukcję ma listwowa ładowarka BoostCharge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad with Official MagSafe Charging 15W. Ze względu na projekt będzie lepszym rozwiązaniem do nocnego ładowania naszego zestawu gadżetów Apple. Możemy na niej także ładować trzy urządzenia, a ładowarka poda moc 15 W. Obie ładowarki informują o ładowaniu subtelną diodą LED, umieszczoną w podstawie. Nie bez znaczenia jest zgodność z MagSafe, dzięki czemu mamy pewność, że urządzenia odłożone lub powieszone na ładowarce będą bezpieczne. Producent udziela na nie również 2-letniej gwarancji.



Tradycyjne ładowarki

Jeśli jednak wolisz tradycyjną ładowarkę ścienną lub często podróżujesz i korzystasz także z powerbanka, Belkin i dla ciebie ma wygodne rozwiązania. Pierwszym z nich jest ładowarka BoostCharge Pro Dual USB-C GaN Wall Charger with PPS 65W + USB-C to USB-C Cable, która wykorzystuje technologię GaN. Zastosowanie tlenku galu pozwala na wydajne ładowanie przy jednoczesnym zachowaniu niskiej temperatury samej ładowarki, jak i ładowanego urządzenia. Rozwiązanie to oferuje dwa porty USB-C o łącznej mocy 65 W – 45 W z górnego i do 20 W z dolnego portu. Oznacza to, że bez problemu naładujemy telefon i słuchawki jednocześnie lub samodzielnie MacBooka. Udogodnieniem jest także technologia PPS, która indywidualnie dopasowuje napięcie wyjściowe w zależności od podłączonego urządzenia.



Brak możliwości dostępu do gniazdka elektrycznego nie stanowi przeszkody w ładowaniu elektroniki. Doskonale w roli zamiennika spisuje się BoostCharge Pro Fast Wireless Charger for Apple Watch + Power Bank 10K. Ten powerbank dzięki połączeniu kablem może podładować telefon czy słuchawki, ale ma również magnetyczne zagłębienie, zaprojektowane z myślą o ładowaniu Apple Watcha. Jego pojemość 10 000 mAH wystarcza na 2- lub nawet 3-krotne ładowanie telefonu, zegarka i słuchawek, lub stałe zasilanie telefonu podczas kilkunastogodzinnej podróży. Wygodnym rozwiązaniem są diody informujące o stopniu naładowania powerbanka. W zestawie znajduje się również kabel ładujący – jest to zatem idealny sprzęt dla osób często podróżujących lub zapominalskich, którym nie po drodze z ładowarką.



Bezpieczeństwo ekranu

Któż z nas nie miał kryzysowej sytuacji, w której telefon upada i to ekranem do dołu, a jego podniesienie wzbudzało lęk o jego zbicie. Aby unikać takich sytuacji i mieć pewność, że nawet podczas losowych sytuacji smartfon jest bezpieczny, warto jego ekran zabezpieczyć szkłem ochronnym. ScreenForce UltraGlass 2 Treated Screen Protector for iPhone 15 jest do 2,7x mocniejsze niż szkło hartowane, a jego grubość to tylko 0.29 mm. Jest to najmocniejsze i najtrwalsze zabezpieczenie, które zostało zaprojektowane przez firmę Belkin. Twórcy podkreślają neutralny wygląd ekranu iPhone’a oraz ochronę, którą gwarantuje szkło. Warto tylko wspomnieć, że zabezpiecza ekran przed uderzeniami, zadrapaniami, pęknięciami, smugami czy odciskami palców. Szkło zawiera także powłokę antybakteryjną, która chroni produkt przed przebarwieniami.





















