Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AGON by AOC przedstawia AOC GAMING Q27G4X. Jest to 27-calowy wyświetlacz z matrycą Fast IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px i odświeżaniu 180 Hz. Sprzęt skierowany jest do graczy, którzy szukają rozwiązań o dobrych parametrach w przystępnej cenie. Monitor dołącza do nowej serii produktów o oznaczeniu G4, która swoją premierę miała na początku 2024 roku. Matryca w Q27G4X mierzy 27 cali i wyświetla obraz w rozdzielczości Quad HD. Oznacza to, że zagęszczenie pikseli tego modelu wynosi 109 PPI. Dzięki wysokiemu odświeżaniu ekranu (180 Hz) i niskiemu czasowi reakcji na poziomie 1 ms (GtG) monitor ten sprawdzi się nawet w dynamicznych grach.







Ekran w tym modelu wyświetla 1.07 mld kolorów (8 bit + FRC) i cechuje się dobrym pokryciem przestrzeni barwowych. Typowa jasność matrycy jest równa 400 cd/m². Monitor otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 400 i jest zgodny z technologią G-Sync.



Nowe menu ekranowe

Monitory z serii G4, w tym również Q27G4X, zostały wyposażone w odświeżone menu ekranowe, którego usprawnienia powstały w oparciu o uwagi użytkowników. Dzięki wprowadzonym zmianom nawigacja oraz regulacja parametrów są bardziej intuicyjne i wygodne. Ustawieniami wyświetlacza można sterować również za pomocą aplikacji komputerowej AOC G-Menu. Nowością w monitorach z serii G4 jest funkcja Smart Crosshair, dzięki której na środku ekranu można wyświetlić celownik, przydatny np. w niektórych grach FPS. Jego kolor dostosowuje się do treści wyświetlanych na ekranie tak, by był on zawsze widoczny.



Ergonomia i ekologia

Wyświetlacz wyposażono w podstawę pozwalającą na zmianę pozycji panelu. Zakres regulacji obejmuje pochylenie, obrót i zmianę wysokości. Dodatkowo ekran można ustawić w pozycji portretowej (pivot). Podstawa zajmuje mniej miejsca na biurku niż np. w serii G2. Z myślą o ochronie środowiska naturalnego Q27G4X dostarczany jest w pełni kartonowym opakowaniu, bez zbędnych plastików i styropianów.



Cena i dostępność

AOC GAMING Q27G4X wejdzie do sprzedaży w lutym w sugerowanej cenie detalicznej 1173 PLN. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

































Źródło: Info Prasowe - AOC