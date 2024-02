Nowe laptopy Predator Helios i Helios Neo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas IEM Katowice 2024 zadebiutują nowe gamingowe laptopy serii Helios i Helios Neo. Predator Helios 16 i 18 pozwalają użytkownikom zmierzyć się z najbardziej wymagającymi grami i aplikacjami bez żadnych kompromisów. Laptopy te napędzane są przez NVIDIA GeForce RTX 4090 (MGP do 175 W), i zostały zaprojektowane w oparciu o ultra-wydajną architekturę NVIDIA ADA Lovelace, która zapewnia przełomową wydajność i grafikę wzbogaconą o sztuczną inteligencję dzięki pełnym możliwościom ray tracingu w technologii DLSS 3.5. Mobilne bestie oferują opcje 16- i 18-calowych (16:10) paneli WQXGA lub Mini LED, które oferują wysoką częstotliwość odświeżania 250 Hz, jasność 1000 nitów i 100% pokrycie gamy kolorów DCI-P3, zapewniając wyjątkowe wrażenia z gry.







Nowe klawisze MagKey 3.0 zostały zainstalowane na najważniejszych przyciskach WASD laptopów, a dwa dodatkowe zestawy do personalizacji są dołączane przy zakupie. MagClick to opatentowany, wymienny przełącznik mechaniczny, który pozwala graczom cieszyć się satysfakcjonującym dźwiękiem wyraźnego mechanicznego kliknięcia oraz krótszym czasem reakcji przy każdym naciśnięciu klawisza.



Predator Helios 16 będzie dostępny w regionie EMEA w lutym, w cenie od 12299 PLN.

Predator Helios 18 będzie dostępny w regionie EMEA w lutym, w cenie od 17999 PLN.



























Źródło: Info Prasowe - ACER

Nowości z serii Neo, tj. Predator Helios Neo 16 i Predator Helios Neo 18 zostały z kolei wyposażone w najnowsze technologie i funkcje w bardziej przystępnych cenach. Napędzane są przez nowo zoptymalizowany procesor Intel Core i9-14900HX oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 o maksymalnej mocy graficznej 140 W w trybie Turbo, urządzenia do gier Helios Neo umożliwiają użytkownikom więcej niż tylko granie i tworzenie. Oprócz imponujących podzespołów laptopy Helios Neo 18 i 16 prezentują oszałamiającą grafikę na wyświetlaczach IPS WQXGA (2560 x 1600) z częstotliwością odświeżania 240 Hz, czasem reakcji 3 ms i pokryciem 100% gamy kolorów DCI-P3.Predator Helios Neo 16 będzie dostępny w regionie EMEA w lutym, w ceniePredator Helios Neo 18 będzie dostępny w regionie EMEA w lutym, w cenie