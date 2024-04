AOC Graphic Pro U3 - Cyfrowe płótna dla twórców treści

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AOC wprowadza na rynek nową serię monitorów Graphic Pro U3. Są to wyświetlacze z możliwością sprzętowej kalibracji kolorów (1D i 3D LUT), przeznaczone dla twórców treści. Nowe modele otrzymały certyfikat Calman Ready, a ich błąd Delta E dla palety sRGB jest mniejszy niż 2. Oznacza to, że sprawdzą się w zastosowaniach wymagających precyzyjnego odwzorowania barw. Monitory z linii U3 zostały wzbogacone o port USB-C z funkcją przesyłania obrazu oraz ładowaniem z mocą do 96 W. Monitory Graphic Pro U3 pokrywają w 98% paletę kolorów DCI-P3 i wspierają sprzętową kalibrację 1D oraz 3D LUT (Look Up Table). Dodatkowo upraszcza ją technologia AutoCal. Jest ona elementem certyfikacji Calman Ready i polega na bezpośredniej komunikacji monitora z oprogramowaniem Calman. W przypadku korzystania z kolorymetru kompatybilnego z systemem Calman, proces profilowania wyświetlacza jest zautomatyzowany.







Najbardziej rozpowszechniona metoda kalibracji – programowy profil ICC potrafi być nieprzewidywalny, gdyż niektóre programy korzystają z zapisanych w nim informacji, a inne nie. Bardziej skuteczna jest metoda sprzętowa, czyli dostosowanie tablic look-up (LUT) na poziomie skalera monitora. Daje ona gwarancję, że żądane ustawienia kolorów będą zawsze aktywne, bez względu na używany program.



Szeroki wybór portów

Linia Graphic Pro U3 wchodzi do sprzedaży z trzema monitorami. 27-calowymi modelami Q27U3CV oraz U27U3CV i 31,5-calowym U32U3CV. U27U3CV i U32U3CV oparto na matrycach typu Nano IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 px i odświeżaniu 60 Hz. Są one w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów. Z kolei Q27U3CV odwzorowuje 16,7 mln barw, a jego rozdzielczość to 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 75 Hz.



Aby usprawnić pracę kreatywną każdy z nowych wyświetlaczy wyposażono w:

• czteroportowy koncentrator USB-A,

• złącze USB-C z możliwością przesyłania sygnału obrazu oraz PowerDelivery 96 W,

• port USB-C z zasilaniem PowerDelivery 15 W,

• interfejs RJ45.

W U27U3CV oraz U32U3CV dodatkowo zamontowano przełącznik KVM oraz trzeci port USB-C dla ułatwienia pracy, gdy do monitora są podłączone jednocześnie dwa komputery (np. stacjonarny i przenośny).



Cechą szczególną modelu Q27U3CV jest możliwość łańcuchowego podłączenia (daisychain) do niego kolejnego monitora przez wyjście DisplayPort 1.4 (HBR3). W przypadku np. codziennego podłączania laptopa minimalizuje to ilość potrzebnych do wpinania przewodów.



Nagrodzone wzornictwo

Projekt wyświetlaczy z linii U3 otrzymał wyróżnienie Red Dot Design Award 2023. Nowoczesnemu wyglądowi nie ustępuje też ergonomia użytkowania monitorów AOC Graphic Pro. Użytkownicy mogą regulować ich wysokość, obrót i pochylenie panelu oraz ustawić go w pozycji portretowej (pivot). Istniej też opcja zawieszenia na uchwycie VESA w standardzie 100x100.



Ceny i dostępność

Modele AOC Graphic Pro U3 wejdą do sprzedaży w lipcu w sugerowanych cenach detalicznych:

• AOC Q27U3CV – 1515 PLN

• AOC U27U3CV – 2035 PLN

• AOC U32U3CV – 2556 PLN

Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

































źródło: Info Prasowe - AOC