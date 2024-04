Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała ważący zaledwie 53 gramy, majstersztyk e-sportowej inżynierii: myszkę - Razer Viper V3 Pro. Ultra lekka konstrukcja w połączeniu z pierwszym na świecie autorskim sensorem o odświeżaniu 8000 Hz, zapewnia wszystko to, czego potrzebujesz podczas rywalizacji. Nowy produkt Razer został stworzony w ścisłej współpracy z najlepszymi e-sportowymi graczami, m.in. Zekkenem - mistrzem i MVP ostatniego VALORANT Champions Tour Masters Madrid. Sercem Viper V3 Pro jest czujnik optyczny Razer Focus Pro 35K Gen-2, zapewniający najlepszą w swojej klasie precyzję przy 99.8% poziomie rozdzielczości. Gracze dzięki niej będą mogli precyzyjnie dostroić sterowanie za pomocą regulacji co jeden DPI i funkcji dopasowania czułości, aby precyzyjnie dopasować Viper V3 Pro do ustawienia innych myszy, do których byli wcześniej przyzwyczajeni.







Sprawdzony przez profesjonalistów e-sportowych w prawdziwej rywalizacji

Ważący zaledwie 54 g Viper V3 Pro przeszedł kompleksowe zmiany w konstrukcji w oparciu o szczegółowe informacje od profesjonalnych graczy. Od października 2023 r. jego prototyp był rygorystycznie testowany przez ponad 45 profesjonalnych graczy podczas 5 dużych turniejów, zapewniając jego gotowość do pracy w najbardziej wymagających środowiskach rywalizacji. Godne uwagi ulepszenia obejmują większe stopki myszy, gładkie wykończenie i strategicznie umieszczony przycisk DPI na spodzie, wraz z oddzielonymi szczelinami przyciskami bocznymi, aby zapobiec przypadkowym kliknięciom.



Niezawodność i wydajność

W 2023 roku Razer wprowadził pierwszą na świecie częstotliwość odświeżania 8000 Hz do swoich myszek, charakteryzującej się najniższym opóźnieniem przy kliknięciu bezprzewodowym wynoszącym 0.461 ms. Nowa funkcja "automatycznej zmiany częstotliwości odświeżania" dostosowuje ją podczas gry, aby zminimalizować wpływ na żywotność baterii, umożliwiając do 95 godzin nieprzerwanej rozgrywki. Ponadto, przełączniki Razer Optical Mouse Switches Gen-3 zapewniają wytrzymałość na poziomie 90 milionów kliknięć, eliminując problemy związane z podwójnym kliknięciem i opóźnieniem debounce.



Zgodnie ze zobowiązaniem firmy Razer do zrównoważonego rozwoju, Razer Viper V3 Pro jest pierwszym urządzeniem peryferyjnym PC w jej portfolio, które zawiera plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego (PCR), a jego górna obudowa składa się w 85% z PCR. Ta nowość to dążenie Razera do wysokiej wydajności bez uszczerbku i wpływu na środowisko, zachowując lekką konstrukcję i trwałość, z których seria Viper jest znana na arenie e-sportowej. Warto wspomnieć o tym, że Razer eliminuje również tworzywa sztuczne z opakowań, optymalizuje ich rozmiar i wykorzystuje papier z certyfikatem FSC z atramentem sojowym, aby nieustannie minimalizować swój wpływ na środowisko.



Cena i dostępność

Razer Viper V3 Pro jest dostępny w sprzedaży od 23 kwietnia 2024 r. na stronie Razer.com, w RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców w cenie 649 PLN.



































źródło: Info Prasowe - Razer