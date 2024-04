NVIDIA - nowe gry ze wsparciem techniki NVIDIA DLSS 3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lista ponad 500 gier i aplikacji korzystających z technik RTX powiększy się w tym tygodniu. Nie tak dawno ogłoszono, że gry takie jak Manor Lords i Oddsparks: An Automation Adventure zadebiutują ze wsparciem technik, takich jak DLSS 2 lub 3, Reflex oraz DLAA, ale to nie wszystko. Już wkrótce niezwykle immersyjna strzelanka Gray Zone Warfare, która skupia się na taktycznej i realistycznej rozgrywce zadebiutuje ze wsparciem technik NVIDIA DLSS 3 oraz Reflex. Już od dnia premiery, DLSS 3 zwiększy wydajność, a Reflex zredukuje opóźnienia systemu nawet o 50%, zapewniając bardziej responsywną rozgrywkę. Do tego przyspieszane sprzętowo i oparte na ray tracingu oświetlenie Unreal Engine 5 Lumen znacznie zwiększy wierność graficzną tytułu.







Natomiast w grze Remnant II pojawiło się The Forgotten Kingdom, czyli drugie z trzech zapowiedzianych rozszerzeń, gdzie gracze zwiększają swoją wydajność z pomocą techniki DLSS 3. Nowa zawartość do pobrania zostanie udostępniona także w bijatyce Mortal Kombat 1, gdzie trwa Sezon 5: Burze. Technika DLSS 2 zadba o płynną walkę, w trakcie której ujrzysz każdy detal. Informacje na temat najnowszych gier z techniką NVIDIA DLSS można śledzić TUTAJ, natomiast pełną lista ponad 500 gier i aplikacji, które już posiadają wsparcie technik RTX można znaleźć TUTAJ.



















źródło: Info Prasowe - NVIDIA