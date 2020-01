ASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming OC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oto pierwsze zdjęcie nadchodzącej karty graficznej Radeon RX 5600 XT w niereferencyjnym wykonaniu firmy ASRock. Według nieoficjalnych doniesień, Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming OC ma być wyposażony w układ z 2304 procesorami strumieniowymi, 144 jednostkami TMU i prawdopodobnie 48 ROP, a przyśpieszone taktowanie GPU (wersja OC), osiągnie 1560 MHz (według wieści z VideoCardz). Jak widać na zdjęciu, karta faktycznie będzie posiadała 6GB pamięci GDDR6 z 192 bitową szyną wymiany danych, co łącznie dałoby wydajność 12 Gb/s. GPU „Navi 10” z prawdopodobnie wyłączoną "ćwiartką" interfejsu pamięci (w porównaniu do układów z RX 5700 XT), wykonano w technologii 7 nanometrów, co ma zapewnić dość niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Może to potwierdzać fakt, że prezentowana karta w wersji OC, posiada tylko pojedyncze wejście 8-pin PCIexpress.









Źródło: TechPowerUP