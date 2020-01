Samsung prezentuje Galaxy S10 Lite i Note10 Lite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Firma Samsung Electronics ogłosiła wprowadzenie na rynek nowych urządzeń Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite. Nowe smartfony, stanowiące kontynuację osiągnięć serii Galaxy S i Note, pozwolą doświadczyć jeszcze szerszemu gronu odbiorców funkcji klasy premium, m.in. najnowszych technologii aparatu fotograficznego, rysika S Pen, znakomitych wyświetlaczy i długo działającej baterii. W urządzeniach Galaxy Lite wykorzystano wiodące w branży technologie stworzone przez firmę Samsung, by zaoferować szerszemu gronu użytkowników zestaw doskonałych funkcji i możliwości. Gwarantujące wysoką rozdzielczość aparaty przednie i tylne pozwalają uchwycić niemal każdy szczegół z krystalicznie czystą ostrością.







Galaxy S10 Lite oferuje bowiem nie tylko aparat główny, ultraszerokokątny i makro, ale także nową optyczną stabilizację obrazu Super Steady OIS. W połączeniu z trybem Super Steady rozwiązanie to zapewnia większą stabilność dynamicznych zdjęć i filmów. Aparat ultraszerokokątny jest z kolei wyposażony w obiektyw o polu widzenia wynoszącym 123°, a zatem analogicznym do tego, jakim dysponuje ludzkie oko.



Zwiększona produktywność – zawsze i wszędzie

Galaxy Note10 Lite pozwala doświadczyć jeszcze większej produktywności dzięki rysikowi S Pen. Obsługa Bluetooth Low Energy (BLE) umożliwia sterowanie prezentacją, kontrolowanie wideo lub robienie zdjęć, a wszystko to za pomocą jednego kliknięcia rysika S Pen. Air Command zapewnia szybki i łatwy dostęp do głównych funkcji rysika. Prosta w obsłudze aplikacja Samsung Notes znacząco usprawnia robienie notatek. Co więcej, Galaxy Note10 Lite przekształca odręczne zapiski w tekst cyfrowy, gotowy do edycji i udostępnienia.



Wszystko, czego oczekujesz od Galaxy

Dzięki Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite jeszcze więcej użytkowników może mieć dostęp do najwyższej jakości funkcji oferowanych przez urządzenia Samsung Galaxy.



Znakomite wrażenia wizualne: Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note10 Lite oferują rozciągający się od brzegu do brzegu wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O. Ekran o przekątnej 6,7 cala zapewnia wspaniałe, wciągające doznania, pozwalając w pełni cieszyć się ulubionymi treściami multimedialnymi.



Pojemniejsza i dłużej działająca bateria: Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite wyposażono w dużą baterię o pojemności 4500 mAh obsługującą superszybkie ładowanie. Teraz użytkownicy mogą jeszcze dłużej pozostawać w kontakcie i spędzać więcej czasu na robieniu tego, co lubią najbardziej.



Dostęp do inteligentnych aplikacji i usług: Oba smartfony stanowią element ekosystemu inteligentnych aplikacji i usług Samsung obejmującego m.in. Bixby (Vision, Lens, Routines) czy Samsung Health. Urządzenia są również chronione za pomocą Samsung Knox – kompleksowej platformy zabezpieczeń stworzonej przez firmę Samsung.



Galaxy S10 Lite jest dostępny w kolorach Prism White, Prism Black i Prism Blue, natomiast Galaxy Note10 Lite oferowany jest w kolorach Aura Glow, Aura Black i Aura Red. Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite będą prezentowane podczas targów CES 2020.































Źródło: Info Prasowe / Samsung