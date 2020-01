Genesis Thor 100 RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Braliście kiedyś swój komputer, monitor, mychę, klawiaturę i słuchawki do kumpla na rozgrywkę w ulubioną grę po kablu? To zapewne wiecie, ile to zajmuje miejsca i jakiej logistyki wymaga. Z oficjalnymi turniejami wygląda to trochę lepiej, bo tam zazwyczaj organizator zadba o komputer, a nawet peryferia, ale jak wiadomo, każdy prawdziwy gracz zabiera klawę i mychę własną, bo zna z poziomu "podprogowego" układ i czułość ich klawiszy i przycisków.





Źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...