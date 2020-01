Acer - Trzy nowe monitory gamingowe z serii Predator

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer oferuje graczom jeszcze lepsze wrażenia dzięki trzem nowym monitorom Predator, wyposażonym w duże wyświetlacze i bogaty zestaw funkcji. Predator CG552K zapewnia wyjątkowe wrażenia dzięki 55-calowemu panelowi OLED 4K (3840 × 2160). Panel obsługujący jasność do 400 nitów sprawia, że obraz jest niezwykle wyrazisty, a odwzorowanie kolorów na poziomie Delta E < 1 i pokrycie 98.5% gamy barw DCI-P3 zapewniają wyjątkowo realistyczne kolory. Ten model — doskonały wybór dla graczy konsolowych — obsługuje zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) przez HDMI. Predator CG552K jest również zgodny z technologią Adaptive Sync, zapewniając płynną rozgrywkę i ułatwiając graczom skupienie się na dziejących się na ekranie wydarzeniach.







Podczas gry każda sekunda ma znaczenie, dlatego monitor charakteryzuje się niewiarygodnie krótkim czasem reakcji 0,5 ms dzięki funkcji overdrive i częstotliwości odświeżania 120 Hz.



Wbudowany czujnik światła mierzy poziom oświetlenia w pomieszczeniu i automatycznie dostosowuje jasność ekranu, aby zoptymalizować komfort widzenia. Dzięki zintegrowanemu czujnikowi zbliżeniowemu monitor Predator CG552K jest w stanie wykryć, czy ktoś znajduje się w pobliżu - „budzi się”, gdy użytkownik jest blisko, a przechodzi w tryb oszczędzania energii, gdy się od niego oddala.



Monitor został wyposażony w:

⋅ trzy porty HDMI 2.0,

⋅ dwa porty DisplayPort v1.4,

⋅ port USB C,

⋅ dwa porty USB 2.0 i USB 3.0



Dwa głośniki o mocy 10 W zapewniają dynamiczny dźwięk, a personalizowane paski świetlne sprawiają, że sprzęt prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie.



Monitor gamingowy Predator X38

Ten 37.5-calowy wyświetlacz UWQHD (3840 × 1600 punktów) został wyposażony w panel 2300R. Predator X38 obsługuje standard NVIDIA G-SYNC, gwarantujący niezwykłą płynność rozgrywki. Certyfikat VESA DisplayHDR 400 zapewnia doskonałą jasność, kontrast i zakres kolorów.



Dzięki odwzorowaniu kolorów z dokładnością na poziomie Delta E < 1 i pokryciu 98% przestrzeni kolorów DCI-P3 gracze mogą tworzyć atrakcyjne treści o realistycznych kolorach. Częstotliwość odświeżania 175 Hz i czas reakcji 1 ms sprawiają, że monitor Predator X38 sprawdza się nawet w najbardziej wymagających grach zręcznościowych.



Ergonomiczny stojak zwiększa komfort oglądania i umożliwia ustawienie monitora w optymalnej pozycji: nachylenie można regulować w zakresie od –5 do 35 stopni, obrót o +/– 30 stopni, a wysokość — w zakresie 13 cm. Złącza HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2 umożliwiają łączenie monitora z wieloma różnymi systemami, a cztery porty USB 3.0 zapewniają szybką komunikację z urządzeniami peryferyjnymi. Monitor jest również wyposażony w dwa głośniki o mocy 7 W, zapewniające wysokiej jakości 14-watowy dźwięk.



Monitor gamingowy Predator X32: doskonałe efekty wizualne dzięki technologii NVIDIA G-SYNC Ultimate

32-calowy monitor Predator X32 wykorzystuje technologię NVIDIA G-SYNC Ultimate. Charakteryzuje się dużym współczynnikiem kontrastu i obsługuje rozszerzoną paletę kolorów, dzięki czemu drobne szczegóły są dobrze widoczne na ekranie nawet w szybkich scenach akcji.



Wyposażony w 1152-strefowy panel LED z funkcją przyciemniania lokalnego i rozdzielczością UHD (3840 × 2160 punktów). Monitor gamingowy Predator X32 posiada certyfikat VESA DisplayHDR 1400 i oferuje jasność do 1440 nitów. 10-bitowy kolor i niezwykle dokładne odwzorowanie barw (współczynnik Delta E < 1) oraz pokrycie 99% gamy kolorów AdobeRGB i 89.5% gamy Rec. 2020 sprawiają, że jest to sprzęt idealny dla graczy, którzy tworzą też własne filmy. Dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania 144 Hz obraz na monitorze Predator X32 jest czysty i płynny. Monitor jest wyposażony w panel IPS i zapewnia szeroki kąt widzenia (do 178 stopni). Ergonomiczny stojak zwiększa komfort dzięki regulacji obrotu i wysokości.



Monitor wyposażono w:

⋅ trzy porty HDMI 2.0

⋅ złącze DisplayPort 1.4

⋅ cztery porty USB 3.0 urządzeń



Predator X32 jest też wyposażony w dwa głośniki stereo o mocy 4 W.





Ceny i dostępność w Polsce

Predator CG552K będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2020 roku w cenie od 11999 PLN.



Predator X38 będzie dostępny w Polsce na przełomie maja i czerwca 2020 roku w cenie od 9999 PLN.



Predator X32 będzie dostępny w Polsce od lipca 2020 roku w cenie od 14499 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Acer