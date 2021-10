ASUS GeForce RTX 3070 w wersji Noctua

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kiedy spojrzycie na zdjęcia w rozwinięcia newsa, możecie pomyśleć, że Austriacka Noctua zaczęła produkcję kart graficznych... Ale jeszcze nie tym razem, bo to firma ASUS wprowadziła do swojej oferty akcelerator graficzny GeForce RTX 3070 w wersji z wentylatorami Noctuy. Odsłona ta uchwycona została na wietnamskiej stronie Asusa i nie wiadomo, czy będzie również oferowana w innych częściach świata. Wentylatory marki Noctua słyną z wysokiej kultury pracy, niskiego poziomu szumów i niemal legendarnej niezawodności, więc "ASUS GeForce RTX 3070 with Noctua", miałby z pewnością sporą grupę odbiorców, no może gdyby jeszcze cena była mniej zaporowa... 1137.62 USD.















Źródło: TechPowerUP