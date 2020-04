ASUS ROG Strix SCAR 17

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowało nową wersję gamingowego laptopa Strix SCAR 17 wyposażonego w ultraszybki ekran o parametrach 300 Hz / 3 ms oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, która oferuje topową wydajność przetwarzania grafiki do profesjonalnych rozgrywek esportowych. Firma ROG jako pierwsza na świecie włączyła w zeszłym roku do swojego asortymentu laptopy gamingowe o częstotliwości odświeżania 300 Hz i otrzymała Innovation Award na targach CES 2020 za laptopa ROG Strix SCAR III. Nowy ROG Strix SCAR 17 osiąga te same prędkości. Przy 300 Hz można płynniej namierzać rywali w dynamicznych rozgrywkach.







Możliwość oglądania większej liczny klatek animacji przy krótszych odstępach pomiędzy nimi ewentualnie zapewni graczom tę liczoną w milisekundach przewagę, której potrzebują do zwyciężania w turniejach.



Szybki czas reakcji 3 ms „od szarego do szarego” minimalizuje efekt „motion blur” (rozmycia obrazu w ruchu) dla precyzyjnego namierzania celów. 17,3-calowy wyświetlacz jest ponadto otoczony smukłymi ramkami, dzięki czemu wydaje się większy i zapewnia użytkownikowi głębszą immersję. Stosunek wielkości ekranu do obudowy wynoszący 81,5% został osiągnięty zachowując jednocześnie zaskakująco kompaktowe wymiary urządzenia.



Dysponując w maksymalnej wersji najnowszym procesorem Intel Core i9-10980-HK 10. generacji, laptop ROG Strix SCAR 17 realizuje wszelkie zadania z niezwykłą szybkością. Ten wydajny ośmiordzeniowy procesor osiąga częstotliwości taktowania rzędu nawet 5,3 GHz na pojedynczym rdzeniu, wykorzystując maksymalnie 16 równolegle pracujących wątków do błyskawicznego wykonywania zadań mocno obciążających system.



W parze z maksymalnie 32 GB dwukanałowej pamięci typu DDR4-3200 procesor ten zapewnia użytkownikowi dużą wydajność i ogromne możliwości pracy wielozadaniowej. Strix SCAR 17 jest wyposażony w wysokowydajną pamięć RAM, pracującą z wyższymi prędkościami niż standardowe, dodatkowo zwiększając responsywność procesora 10. generacji.



W laptopie ROG Strix SCAR 17 uproszczono proces dodawania modułów pamięci i dysków dzięki zastosowaniu konstrukcji „easy-upgrade”, w której gniazda SO-DIMM i M.2 są umieszczone za dolnym panelem. Jest on przymocowany za pomocą standardowych śrub krzyżakowych, a specjalna śruba typu „pop-open” odpycha dolny róg od obudowy, ułatwiając zdjęcie panelu. Otaczające haki przytrzymujące krawędzie są mniejsze i mocniejsze, a użytkownicy mogą podnosić panel bez ryzyka uszkodzenia obudowy.



ROG Strix SCAR 17 jest wyposażony w wyjątkowe funkcje chłodzenia, które umożliwiają uzyskanie szczytowej mocy high-endowej karty graficznej GeForce RTX 2080 SUPER. W porównaniu do rodziny Strix ten wariant został wyposażony w cztery radiatory zamiast trzech, co przekłada się na 284 żebra radiatorowe i zwiększa łączną powierzchnię rozpraszania ciepła do 178 125 mm2. Ponadto obudowa została podwyższona o 1,4 mm, aby pomieścić rozbudowany moduł chłodzenia.



Pozostałe elementy zwiększające wydajność chłodzenia są w laptopie Strix SCAR 17 takie same, jak zastosowane w innych modelach Strix, a w niektórych przypadkach również we wszystkich laptopach marki ROG. Procesory wszystkich laptopów gamingowych ROG z CPU 10. generacji Intel Core są pokryte niekonwencjonalnym środkiem termoprzewodzącym z ciekłego metalu. Środek ten wyjątkowo efektywnie odprowadza energię cieplną od CPU do radiatora, ale charakteryzuje się przewodnością elektryczną i większą płynnością niż standardowa pasta termoprzewodząca. Nakładanie ciekłego metalu jest bardzo precyzyjnym procesem, który z reguły jest wykonywany ręcznie w celu uniknięcia styczności tego środka z innymi komponentami. Taka metoda oczywiście nie nadaje się do masowej produkcji, dlatego firma ROG wykorzystuje dostosowane urządzenia, które zautomatyzowały proces nakładania środka i gwarantują mechaniczną precyzję.





















Źródło: Info Prasowe / ASUS