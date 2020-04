Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

moto g8 power lite to nowy smartfon z rodziny g, który dzięki pojemnej baterii zachowuje energię na trzy pełne dni1. Urządzenie błyskawicznie reaguje na polecenia, a dzięki systemowi trzech aparatów fotograficznych robi imponujące zdjęcia: od ultrazbliżeń po ultraszerokie panoramy. Najnowsza moto g8 power lite dysponuje baterią o pojemności aż 5000 mAh, dzięki czemu można korzystać z telefonu nawet przez trzy pełne dni1 bez konieczności doładowania. Oznacza to również, że możemy prowadzić transmisję strumieniową muzyki przez 100 godzin lub oglądać najnowsze seriale i filmy przez 19 godzin. Dzięki moto g8 power lite można mieć pewność, że energii nie zabraknie, kiedy będzie najbardziej potrzebna.







Urządzenie dysponuje również wszechstronnym systemem aparatów fotograficznych. Trzy aparaty w moto g8 power lite potrafią, w zależności od potrzeby robić ostrzejsze zdjęcia, niesamowite zbliżenia oraz piękne portrety. Główny aparat o rozdzielczości 16 MP pozwala robić ultraszybkie zdjęcia, natomiast dzięki aparatowi Macro Vision można zbliżyć się do obiektu 4 razy bardziej niż w przypadku zwykłego obiektywu, a eksperymentując z głębią ostrości, można uzyskać eleganckie portrety.



moto g8 power lite oferuje 6.5-calowy wyświetlacz Max Vision, dzięki któremu wszystko prezentuje się lepiej. Ośmiordzeniowy procesor i 4 GB pamięci RAM eliminują opóźnienia podczas przeglądania stron, oglądania filmów czy korzystania z gier. Urządzenie ma 64 GB pamięci masowej, które można wykorzystać na aplikacje oraz przechowywanie muzyki, filmów czy zdjęć. Jeżeli to nie wystarczy można skorzystać z gniazda karty microSD, dzięki któremu łatwo zwiększymy pamięć do 256 GB. moto g8 power lite ma też specjalne Funkcje Moto i hydrofobową powłokę.



moto g8 power lite będzie dostępna w najbliższych tygodniach w Polsce oraz wybranych krajach Europy, Ameryki Łacińskiej, Azji oraz Australii.



























Źródło: Info Prasowe / Motorola