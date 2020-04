Intel Core 10-generacji z serii H

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Wraz z premierą procesorów Intel Core dziesiątej generacji z serii H, Intel pokonał barierę częstotliwości taktowania 5 GHz w komputerach przenośnych. Dzięki serii H, z procesorem Intel Core i9-10980HKi dziesiątej generacji na czele, gracze i twórcy mogą w dowolnym miejscu korzystać z wydajności typowej dla komputerów stacjonarnych. Gracze coraz częściej sięgają po komputery przenośne i zwracają uwagę zarówno na swobodę grania w dowolnym miejscu, jak i na samą wydajność sprzętu, a szybkość procesora jest dla nich jedną z trzech najważniejszych cech urządzenia. Procesory Intel Core dziesiątej generacji do laptopów wyróżniają się niesamowitą wydajnością, która zapewniana jest przez maksymalną częstotliwość Turbo 5.3 GHz, osiem rdzeni i 16 wątków.







Najwydajniejszy w tej serii jest procesor Intel Core i9-10980HK dziesiątej generacji, wyróżniający się niezrównaną mocą, maksymalną częstotliwością Turbo 5.3 GHz, ośmioma rdzeniami, 16 wątkami i 16 MB pamięci Intel Smart Cache. Odblokowany procesor Intel Core i9-10980HK dziesiątej generacji, którego wydajność można indywidualnie dostosowywać i optymalizować, jest sercem najwydajniejszych laptopów dla graczy i twórców.



W porównaniu do systemu sprzed trzech lat procesor i9-10980HK zapewnia:

• nawet o 54% więcej klatek na sekundę podczas gry dla jeszcze lepszych efektów podczas grania w topowe tytuły

• nawet o 44% większą ogólną wydajność, dla szybszej, bardziej wrażliwej na zmiany produktywności, którą użytkownicy natychmiast odczują

• nawet dwukrotnie szybsze renderowanie i eksportowanie wideo w jakości 4K,co przyspiesza i ułatwia zarówno tworzenie, jak i dzielenie się swoją sztuką z innymi.



Procesor Intel Core i7-10750H dziesiątej generacji o maksymalnej częstotliwości Turbo 5.0 GHz został opracowany specjalnie z myślą o entuzjastach gier oraz twórcach oczekujących zoptymalizowanej wydajności. W porównaniu do systemu sprzed trzech lat procesor i7-10750H zapewnia:

• nawet o 44% więcej klatek na sekundę podczas gier

• nawet o 33% większą ogólną wydajność

• nawet o 70% szybsze eksportowanie wideo 4K.



W skład rodziny procesorów dziesiątej generacji wchodzi też nowy procesor Intel Core i7-10875H o maksymalnej częstotliwości Turbo 5.1 Ghz, z ośmioma rdzeniami i 16 wątkami, który przeznaczony jest dla rosnących segmentów twórców, entuzjastów gier komputerowych, którzy również lubię tworzyć, i innych wymagających użytkowników, oddających się wielu zadaniom na raz.



Zoptymalizowany pod kątem doświadczeń dla graczy: W ramach współpracy z czołowymi producentami komputerów PC zaprojektowano ponad 30 smukłych i lekkich systemów o grubości nieprzekraczającej 20 mm oraz 100 modeli laptopów z segmentów konsumenckiego i komercyjnego, a także stacji roboczych, które trafią do sprzedaży w tym roku. Współpracując z producentami komputerów PC, firma Intel optymalizuje również różnorakie urządzenia, zapewniając obsługę najnowszych technologii, takich jak:

• zintegrowana karta Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+) zapewniająca prawie 3-krotnie większą szybkość pobieraniai, a tym samym przesyłanie danych z małymi opóźnieniami

• technologia Intel Turbo Boost Max 3.0,

• technologia Intel Adaptix Dynamic Tuning oraz oprogramowanie Intel Extreme Tuning Utility do inteligentnego dostosowywania wydajności,

• oprogramowanie Intel Speed Optimizer umożliwiające łatwe podkręcanie jednym kliknięciem,

• interfejs Thunderbolt 3 zapewniający czterokrotnie większą przepustowość niż USB 3.1, aby z łatwością przenosić bogate treści multimedialne i łączyć się z dwoma wyświetlaczami 4K

• obsługa pamięci Intel Optane przyspieszająca uruchamianie i wyczytywanie gry



















Źródło: Info Prasowe / INTEL