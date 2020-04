Predator Triton 500 i Acer Nitro 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowe mobilne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX Super mają nawet do 50% większą wydajność niż podstawowe modele kart. Pod koniec drugiego kwartału 2020 roku zostanie w nie wyposażony Predator Triton 500. Natomiast już w maju nowa wersja Acer Nitro 5 będzie dostępna z kartą graficzną RTX 2060. Laptopy zostały wyposażone również w procesory Intel Core 10-generacji. Jeden z najbardziej popularnych i najczęściej nagradzanych laptopów gamingowych Predator Triton 500 zostanie wyposażony w procesory Intel Core Comet Lake-H oraz karty graficzne Nvidia GeForce RTX SUPER Max-Q 2070 lub 2080.







Nowe procesory Intel zapewniają lepszą wydajność pomimo 45W TDP, a karty graficzne serii RTX SUPER charakteryzują się większą liczbą jednostek CUDA. Najmocniejszy RTX 2080 SUPER ma ich 3072, a 2070 SUPER 2560.



To nie koniec zmian w kolejnej odsłonie Triton 500. Charakterystyczne cechy to smukłe ramki wokół ekranu oraz rekordowo szybki panel IPS 300 Hz z czasem reakcji wynoszącym 3 ms. Dzięki połączeniu z technologią Nvidia G-Sync oraz wydajnością umożliwia idealnie płynną rozgrywkę. Ekran gwarantuje rewelacyjne kąty widzenia oraz 100% pokrycia palety barw sRGB. Triton 500 korzysta z nowej karty sieciowej w standardzie Wi-Fi 6 - Killer AX1650.



Ostatnią dużą zmianą jest przeprojektowany układ chłodzenia, którego wydajność jest wyższa o 33% w stosunku do modelu z ubiegłego roku. Wciąż mamy tutaj do czynienia ze składającym się z trzech wentylatorów AeroBlade 3D czwartej generacji, ale zmianie uległ rozkład rurek cieplnych.



Obudowa Triton 500 jest w pełni aluminiowa, a całość konstrukcji waży 2.1 kg i ma 17.9 mm grubości. Do wyboru pozostały konfiguracje obejmujące do 32 GB pamięci RAM oraz parę 1 TB dysków SSD działających w RAID 0.





Odświeżeniu uległa też seria laptopów Nitro 5 oferująca bardzo dobrą wydajność w przystępnej cenie. Nowe konfiguracje będą obejmować procesory do Intel Core i7 Comet Lake-H włącznie, karty sieciowe Wi-Fi AX201 oraz karty graficzne do Nvidia GeForce RTX 2060 włącznie, ale dostępne będą też warianty wyposażone w GTX-y 1650Ti lub 1650. Możliwości konfiguracyjne zapewnią dwa sloty M.2, zatoka 2,5 cala na dysk twardy oraz 2 gniazda na pamięć RAM (obsługa do 32 GB). W ofercie pozostaną szybkie i lubiane 120 lub 144 Hz ekrany z 3 ms czasem reakcji oraz 72% pokryciem palety kolorów NTSC.



Podobnie jak w przypadku Triton 500, dużą zmianą jest jednak przeprojektowanie układu chłodzenia, który jest o 25% bardziej wydajny w porównaniu do zeszłorocznego modelu. Dwuwentylatorowy system pozostał, ale dokonano zmiany rozlokowania rurek cieplnych. Najnowszy Nitro 5 został wyposażony w cztery wyloty powietrza z układu chłodzenia.



Ceny i dostępność w Polsce

Predator Triton 500 z kartą graficzną RTX 2070 SUPER będzie dostępny w Polsce w cenie od 9499 PLN od przełomu drugiego i trzeciego kwartału 2020 roku.

Predator Triton 500 z kartą graficzną RTX 2080 SUPER będzie dostępny w Polsce w cenie od 11499 PLN od przełomu drugiego i trzeciego kwartału 2020 roku.

Acer Nitro 5 z kartą graficzną RTX 2060 będzie dostępny w Polsce w cenie 4499 PLN od czerwca 2020 roku.

































Źródło: Info Prasowe / Acer