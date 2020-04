Inno3D GeForce GTX 1650 D6 TwinX2 OC oraz Compact

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Karty graficzne z serii GTX 1650 to przystępne cenowo układy dla graczy. Teraz, dzięki zastosowaniu znacznie szybszych pamięci GDDR6, modele Inno3D GeForce GTX 1650 D6 TwinX2 OC i Compact oferują lepsze osiągi. Obie karty graficzne wykorzystują architekturę Nvidia Touring, znaną m.in. z najwydajniejszych modeli RTX 2080. W tym przypadku jest to wariant przygotowany z myślą o mniej wymagających graczach, którzy planują upgrade swojego komputera. Wyposażone w kości pamięci GDDR6 zapewniające o połowę wyższą przepustowość, powinny zapewnić zauważalnie lepsze osiągi w nadal przystępnej dla większości cenie.







Sam producent chwali się, że wydajność odświeżonych wersji GeForce GTX 1650 D6 TwinX2 OC i D6 Compact jest nawet dwukrotnie wyższa niż modeli z procesorem GTX 1050. Modele z pamięcią starszego typu miały być maksymalnie 70% szybsze, zatem różnica wynikająca z aktualizacji tego elementu powinna odczuwalnie przełożyć się na liczbę generowanych klatek na sekundę. Konkurencja w segmencie kart klasy średniej będzie zatem wyjątkowo mocna.



Producent Inno3D przygotował wstępnie dwa warianty z pamięciami GDDR6:

• Inno3D GeForce GTX 1650 D6 TwinX2 OC wyposażony w system chłodzenia składający się z dwóch wentylatorów;

• Inno3D GeForce GTX 1650 D6 Compact o minimalnej długości w celu umożliwienia montażu w obudowach SFF/HTPC.



Każdy z nich korzysta z procesora Nvidia TU117-300 wyposażonego w 896 rdzeni CUDA. Karty graficzne Inno3D GeForce GTX 1650 D6 TwinX2 OC i Inno3D GeForce GTX 1650 D6 Compact do sklepów mają trafić w ciągu najbliższych kilku tygodni. W dniu rynkowego debiutu ich cena nie powinna przekraczać 850 PLN.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: TU117-300 (896 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia:

- bazowe: 1485 MHz

- tryb boost: 1620 MHz dla D6 TwinX2 OC i 1590 MHz dla wersji D6 Compact

• pamięć graficzna: 4 GB GDDR6

• przepustowość pamięci graficznej: 192 GB/s

• magistrala: 128-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.0b

- 2 x DisplayPort 1.4

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 3.0 x16

• zasilanie: zasilacz min. 300 W

• wymiary:

- GeForce GTX 1650 D6 TwinX2 OC: 196 x 113 mm, 2 sloty

- GeForce GTX 1650 D6 Compact: 160 x 116 mm, 2 sloty























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia