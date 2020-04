Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zasilacze Cooler Master MWE Bronze V2 są adresowane do użytkowników, którzy szukają wydajnego i stabilnego źródła energii w rozsądnej cenie. Nowa seria może pochwalić się certyfikatem 80 Plus Bronze i jest objęta pięcioletnią gwarancją producenta. Seria zasilaczy Cooler Master MWE Bronze V2 obejmuje modele o mocy od 450 do 750 W. Wszystkie warianty cechują się wysoką, przekraczającą 85% sprawnością energetyczną, potwierdzoną certyfikatami 80 Plus Bronze. O stabilne napięcia na wszystkich liniach dbają w nich konwertery napięcia DC-DC i układy rezonansowe LLC.







Za chłodzenie układów wewnętrznych odpowiada dwunastocentymetrowy wentylator z łożyskami HDB. Ma on skutecznie utrzymywać temperatury w ryzach i jednocześnie nie generować nadmiernego hałasu. Zasilacze Cooler Master MWE Bronze V2 zostały wyposażone w aktywne układy PFC i płaskie okablowanie. Ułatwia ono utrzymanie porządku wewnątrz obudowy komputera i w mniejszym stopniu wpływa na obieg powietrza.



Liczba dostępnych wtyczek jest powiązana z mocą zasilacza. W modelach o mocy 450, 500 i 550 W, oprócz standardowych przewodów ATX 24-pin i EPS 4+4 pin, do dyspozycji jest sześć złączy SATA, cztery Molex i dwa PCI-E 6+2 pin. Wariant 600 W ma dodatkową wtyczkę EPS 8 pin. Wyższe modele oferują po dwa dodatkowe złącza SATA i PCI-E 6+2. Każdy z prezentowanych modeli ma komplet zabezpieczeń elektrycznych - OVP, OPP, SCP, UVP, OTP.



Zasilacze Cooler Master MWE Bronze V2 są już dostępne w sprzedaży. Ich ceny wahają się od około 230 PLN za podstawowy model do około 370 PLN za topowy wariant o mocy 750 W.





Dane techniczne:

• wymiary: 140 x 150 x 86 mm

• wentylator: 120 x 120 mm

• PFC: aktywne

• sprawność: certyfikat 80 Plus standard (typowa efektywność na poziomie 85%)

• wersja standardu ATX: 2.52

• zabezpieczenia: OVP, OPP, SCP, UVP, OTP

• okablowanie:

- ATX 24-pin x1

- EPS 4+4 pin x1

- EPS 8 pin x1 - w modelach o mocy 600 W i wyższej

- SATA x6 w modelach o mocy do 600 W, x8 dla modeli 650 W+

- peryferyjne 4 pin x4

- PCI-E 6+2 pin x2 w modelach o mocy do 600 W, x4 w modelach 650 W+

• rodzaj okablowania: płaskie, niemodularne































Źródło: Info Prasowe / Entrymedia