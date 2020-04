ASUS Republic of Gamers Electro Punk

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowała serię urządzeń gamingowych w nowych wersjach Electro Punk, wyróżniających się odważnym wzornictwem w czarno-różowej kolorystyce. Schemat kolorystyczny Electro Punk został również zastosowany w całej gamie kompatybilnych urządzeń ROG. Dostępne są między innymi laptopy gamingowe ROG Strix G15, zestaw słuchawkowy ROG Strix Go 2.4, klawiatura ROG Strix Scope TKL, mysz ROG Strix Impact II, podkładka pod mysz ROG Sheath, a także plecak ROG Ranger BP1503. Ta kolekcja sprzętu gamingowego oferuje wszystko, czego gracz potrzebuje, aby w dowolnym miejscu rywalizować i zwyciężać w świetnym stylu.







Gamingowy Laptop ROG Strix G15 Electro Punk

Laptop ROG Strix G15 z ekranem 15-calowym koncentruje się na podstawowych funkcjach gamingowych, udostępniając rozgrywkę dla szerszego grona użytkowników. Wersja Electro Punk stanowi ukoronowanie tej zoptymalizowanej maszyny gamingowej. Elegancki pasek wokół obudowy stylistycznie naśladuje kontury touchpada, a dodatkową ozdobą jest tekst w cybernetycznej czcionce. Do jaśniejszych akcentów należą zaakcentowane klawisze WASD oraz przykuwające wzrok logo ROG w kolorze różowym przebiegające w poprzek pokrywy.



Wewnątrz laptopa znajdziemy najnowszy procesor Intel Core i7 10. generacji (w maks. konfiguracji) z 8 rdzeniami i 16 wątkami, gwarantujący wysoką wydajność podczas codziennej pracy i rozrywki. Dzięki zastosowaniu niestandardowego środka termoprzewodzącego z ciekłego metalu w całej linii laptopów ROG z 2020 roku, zainstalowane w nich procesory Intel 10. generacji pracują z większą wydajnością przy jednocześnie mniejszej emisji hałasu.



Dla uzyskania wysokich wartości FPS w różnych grach Strix G może zostać w maksymalnej konfiguracji wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER. W połączeniu z typowo gamingową matrycą o maksymalnej częstotliwości odświeżania 240 Hz gwarantuje to superpłynną grafikę. Czas reakcji matrycy „od szarego do szarego” wynosi 3 ms, dzięki czemu szybkie ruchy są wyświetlane z wysoką płynnością i są zawsze ostre.

Wszechstronności laptopa Strix G15 dopełniają: ultraszybka karta sieciowa Wi-Fi 6 (Gig+) oferująca w kompatybilnych sieciach niższą latencję i mniej opóźnień, maksymalnie dwa dyski SSD typu NVMe PCIe 3.0 pracujące w macierzy RAID 0 dla wysokich prędkości ładowania aplikacji, a także dodatkowe gniazdo do zainstalowania trzeciego dysku SSD w celu zwiększenia łącznej pojemności. Wszystkie laptopy gamingowe Strix charakteryzują się konstrukcją ogromnie upraszczającą wymianę modułów pamięci i dysków.



Gamingowy zestaw słuchawkowy ROG Strix Go 2.4 w wersji Electro Punk

ROG Strix Go 2.4 Electro Punk to zestaw słuchawkowy z USB-C i łącznością bezprzewodową na paśmie 2,4 GHz, który zapewnia ultrastabilne połączenia przewodowe do mobilnej rozgrywki na wielu różnych platformach. Ponadto oferuje dźwięk pozbawiony opóźnień podczas wykorzystywania z komputerem PC, konsolami PlayStation i Xbox lub smartfonami, a także roaming w dowolnym miejscu przy korzystaniu z konsoli Nintendo Switch w trybie przenośnym (handheld).



Dodatkowo Strix Go 2.4 wyróżnia się na tle konkurentów wyjątkową jakością dźwięku. Jest on wyposażony w technologię modulacji sygnału dźwiękowego dla szerokiego zakresu audio, co gwarantuje pełną immersję dźwiękową w trakcie rozgrywki. Odłączany mikrofon typu boom jest napędzany wiodącą w branży technologią aktywną redukcją szumu, wspieraną przez AI i zapewnia bardziej czysty dźwięk do czatu i rozgrywki w dowolnym miejscu. Wbudowane przyciski umożliwiają szybki dostęp do sterowania głośnością i funkcjami mikrofonu.



W kilku nowych zestawach ROG Electro Punk laptop ROG Strix G15 jest oferowany wraz z gamingowymi słuchawkami ROG Strix Go Core w wariancie Electro Punk. Hermetyczne komory dźwiękowe tego headsetu oraz 40-milimetrowe przetworniki ASUS Essence dostarczają bogaty w detale dźwięk. Oferuje on ponadto obsługę wielu różnych platform, w tym komputerów PC, Mac, konsol PS4, Xbox One i Nintendo Switch, jak również urządzeń mobilnych.



Klawiatura gamingowa ROG Strix Scope TKL w wersji Electro Punk

Atrakcyjne optycznie klawisze akcentują krawędzie nowej klawiatury ROG Strix Scope TKL w wersji Electro Punk. Oświetlenie Aura Sync błyszczy pod każdym klawiszem, rozświetla logo ROG, a nawet zapewnia blask w kolorach RGB rozchodzący się spod obudowy.



Ta klawiatura mechaniczna została stworzona specjalnie pod kątem wieloosobowej rozgrywki o szybkiej akcji i zrezygnowano w niej z pełnowymiarowego bloku numerycznego dla redukcji przestrzeni zajmowanej na biurku i umożliwienia szybszych ruchów myszką. Ponadto powiększony lewy przycisk CTRL można łatwiej znaleźć w gorączce rozgrywki typu FPS. Dzięki zastosowaniu przełączników Cherry MX gracze bez problemu mogą mocno naciskać klawisze i wprowadzać złożone kombinacje poleceń w czasie rozgrywki. Wytrzymała konstrukcja wykończona powierzchnią aluminiową oraz kompaktowe rozmiary klawiatury Strix Scope TKL Electro Punk sprawiają, że bez problemu zmieści się do plecaka i można ją zabierać ze sobą w podróże na imprezy „LAN party”, turnieje gamingowe i inne imprezy esportowe.



Mysz gamingowa ROG Strix Impact II w wersji Electro Punk

Programowalne przyciski nad powierzchnią oparcia kciuka akcentują obudowę nowej myszy dla graczy ROG Strix Impact II w wersji Electro Punk. Dzięki kompatybilnemu z Aura Sync oświetleniu RGB zintegrowanemu w logo, kółku przewijania, a także z przodu, ta niesamowicie atrakcyjna mysz lśni od czubka aż po tył.



Nowy wygląd nie wpływa w żaden sposób na wysoką wytrzymałość myszy Strix Impact II. Zaprojektowano ją pod kątem profesjonalnych graczy i zapewnia płynną pracę w trakcie rozgrywki, a ponadto została zoptymalizowana w zakresie komfortu użytkowania. W lekkiej konstrukcji ważącej tylko 79 g zastosowano obracający się pod kątem 90° mechanizm przycisków, co gwarantuje precyzyjne, szybkie oraz fizycznie wyczuwalne kliknięcia. Kolejną zaletą jest miękka gumowa powłoka przewodu myszy, która minimalizuje zadzieranie i przecieranie się izolacji.



Ustawienia myszy Impact II można spersonalizować w bardzo łatwy sposób. Czujnik optyczny o czułości 6000 dpi zapewnia precyzję i responsywność, natomiast przycisk do regulacji DPI w trakcie korzystania umożliwia przełączanie pomiędzy czterema profilami czułości. Ekskluzywna konstrukcja gniazda przełącznika typu Push-Fit pozwala na łatwą zmianę poziomu oporu kliknięć i wydłuża żywotność myszy. Pięć programowalnych przycisków można skonfigurować pod kątem swojego stylu gry.



Podkładka pod mysz ROG Sheath w wersji Electro Punk

Każdy laptop Strix G15 w wersji Electro Punk jest dostarczany wraz ze specjalną matą na biurko ROG Sheath, która zwiększą precyzję sterowania myszą gamingową. Przy ogromnych wymiarach: szerokości 90 cm (35") i długości 43 cm (17"), podkładka ta zapewnia niezrównany poziom komfortu i doskonałą powierzchnię dla urządzeń peryferyjnych marki ROG.



Podkładka jest na wierzchu wykończona tkaniną o gęstym splocie, a od spodu materiałem antypoślizgowym, który bezpiecznie utrzymuje ją na miejscu. Wzmocnione szwy wzdłuż jasnej krawędzi ograniczają strzępienie się materiału, podczas gdy tkanina o dominującym kolorze czarnym wzdłuż strony obsługiwanej prawą ręką pomaga zminimalizować zarysowania w najbardziej wykorzystywanych strefach.



Plecak ROG w wersji Electro Punk

Kolekcja Electro Punk zyskała na mobilności dzięki zawarciu w zestawach plecaka ROG Ranger BP1503. Ten plecak na laptopy 15-calowe został spersonalizowany różowymi akcentami, naszywkami i odważnym stylizowanym „rozcięciem” wzdłuż przodu. Materiał wykonania jest wytrzymały i lekki, a tkanina zewnętrzna ma właściwości hydrofobowe i chroni sprzęt przed uszkodzeniem na skutek rozpryskiwania cieczy w codziennym użytkowaniu. Siatka typu mesh wewnątrz plecaka pozwala użytkownikom przenosić swoje kable w zorganizowany i bardziej uporządkowany sposób, natomiast wyściełana kieszeń wewnętrzna gwarantuje komfort przechowywania Strixa G15 lub innego laptopa gamingowego.



























Źródło: Info Prasowe / ASUS