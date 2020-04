ASUS prezentuje karty graficzne serii GeForce GTX 1650 GDDR6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

ASUS prezentuje karty graficzne GeForce GTX 1650 GDDR6, dodając nowe produkty do serii ROG Strix, TUF Gaming i Phoenix. Wyposażone w nową, ultraszybką pamięć GDDR6 VRAM z ponad 50% większą przepustowością pamięci w porównaniu do oryginalnego GeForce GTX 1650, nowe karty stanowią solidną podstawę dla gier najwyższej klasy 1080p lub aktualizację typu plug-and-play dla starszych systemów. Karty graficzne ROG Strix zapewniają użytkownikom pełną kontrolę nad wydajnością dzięki oprogramowaniu GPU Tweak, które pozwala na precyzyjne dostosowanie każdego ustawienia. W celu zapewnienia kontroli termicznej.







Ciepło jest skutecznie odprowadzane z procesora graficznego przez rurki cieplne DirectCU II, a następnie przenoszone do szeregu żeber chłodzonego przez dwa wentylatory Axial-tech. ROG Strix zawiera również komponenty najwyższej jakości, które zostały zamontowane przy użyciu technologii Auto-Extreme, w zautomatyzowanym procesie produkcyjnym zwiększającym ich niezawodność. Niezależnie od tego, czy aktualizujesz przestarzałą kartę, czy też budujesz od zera swój pierwszy sprzęt gamingowy, ROG Strix GeForce GTX 1650 GDDR6 to doskonałe wprowadzenie do najnowszej generacji wydajności graficznej.



ASUS TUF Gaming: jakość TUF

Karty graficzne ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6 zwiększają szybkość chłodzenia, nie obniżając wytrzymałości, która jest charakterystyczna dla modeli z serii TUF. Każda karta jest zbudowana przy użyciu technologii Auto-Extreme i chroniona sztywnym backplate, która zapobiega zginaniu płytki drukowanej. Dodatkowe wentylatory, które zawierają smar wykorzystywany w podróżach w kosmos, są uszczelnione zgodnie ze standardami IP5X. Trwały akumulator z certyfikacją zdobytą podczas testów walidacyjnych, zapewnia zgodność z najnowszymi komponentami TUF. Dla graczy, którzy preferują dłuższy cykl aktualizacji, najlepszym wyborem będą karty graficzne TUF.



ASUS Phoenix: daje kopa

Karty graficzne ASUS Phoenix zapewniają możliwie najwyższą wydajność w kompaktowej konstrukcji, co oznacza szeroki zakres kompatybilności w małej obudowie. Ograniczona przestrzeń wymaga wydajnego układu chłodzenia, a Phoenix GeForce GTX 1650 GDDR6 jest wyposażona w wentylator z konstrukcją Axial-tech i smar wykorzystywany podczas podróży w kosmos. Połączenie tych funkcji z niezawodnością zapewnianą przez technologię Auto-Extreme sprawia, że Phoenix jest idealnym wyborem dla użytkowników, którzy chcą uaktualnić przestarzałą kartę lub zbudować swój pierwszy sprzęt do gier.



Karty graficzne ASUS GeForce GTX1650 GDDR6 będą dostępne na polskim rynku do końca kwietnia 2020 roku. Sugerowana cena modelu TUF wynosić będzie 879 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / ASUS