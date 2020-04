Hamy SLIM 5HD czyli wiosenne power packi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Power packi "Hama SLIM 5HD” to doskonała propozycja dla osób, które lubią otaczać się kolorami przy zachowaniu dobrego stylu i elegancji. Najnowsze urządzenia dostępne są w różu i zieleni oraz posiadają niewielki rozmiar - zmieszczą się nawet w kieszeni. Power packi umożliwiają zasilanie energią zarówno smartfonów, jak i pozostałych urządzeń mobilnych - możliwe jest to za pomocą ładowarki USB poprzez kabel ładowania micro-USB. Akumulatory w urządzeniach zawierają innowacyjne ogniwa litowo-polimerowe o dużej gęstości. Dzięki temu najnowsze power packi są bardzo kompaktowe i smukłe. Za sprawą tego typu ogniw są one do 40% mniejsze i do 20% lżejsze niż akumulatory ze standardowymi ogniwami litowo-jonowymi.







Zoptymalizowany proces ładowania oszczędza akumulator i wydłuża jego trwałość, a jednocześnie zabezpiecza przed przeciążeniem, głębokim rozładowaniem i zwarciem. Dzięki wyświetlaczowi pojemności LED, można natomiast zobaczyć ile energii pozostało w power packu. Cztery podświetlane kropki wskazują, czy 25, 50, 75 lub 100% mocy jest nadal dostępnych. Warto dodać, że urządzenia otrzymały certyfikat TÜV, który jest potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa produktów przez niezależnych ekspertów.



Power packi "Hama SLIM 5HD” dodadzą energii urządzeniom mobilnym, ale dzięki wiosennym kolorom także ich właścicielom, wprowadzając optymistyczny akcent do codzienności.



Cena power packów "Hama SLIM 5HD” wynosi 39.90 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Hama