Archer T3U Plus i T5E - nowe karty sieciowe w standardzie 802.11ac

Archer T3U Plus to dwupasmowa karta sieciowa WiFi dużego zasięgu z interfejsem USB 3.0. Ten model to idealne rozwiązanie dla użytkowników laptopów, którzy często podróżują i potrzebują niezawodnego połączenia z WiFi. Karta sieciowa Archer T3 Plus pracuje w standardzie AC1300 i oferuje prędkości do 867Mb/s w paśmie 5 GHz. Taka przepustowość doskonale sprawdzi się przy wymagających, obciążających pasmo zadaniach takich jak granie online czy też oglądanie video w dużej rozdzielczości. Obsługa pasma 2.4Ghz o prędkościach do 400 Mb/s pozwoli korzystać z sieci w miejscach, gdzie dostęp do WiFi jest udostępniany tylko na tej częstotliwości.







Karta wyposażona jest w zaawansowaną konstrukcyjnie wielokierunkową antenę o dużym zysku, dzięki której Archer T3U Plus w odczuwalny sposób zwiększa prędkość i zasięg transmisji danych, ułatwia odbiór sygnału i zapewnia stabilne połączenia Wi-Fi niezależnie od miejsca, w którym jest używana.



Dzięki zastosowaniu technologii MU-MIMO Archer T3U Plus może wytworzyć jednocześnie dwa strumienie danych, co w przypadku pracy z kompatybilnym routerem MU-MIMO, przekłada się na większą przepustowość i wydajność całej sieci. Dodatkowym atutem jest to, że T3U Plus obsługuje szybki port USB 3.0.



Druga nowość od TP-Link, Archer T5E to dwupasmowa karta sieciowa WiFi ze złączem PCI Express działająca w standardzie 802.11ac, z obsługą połączeń bezprzewodowych o łącznej prędkości 1167 Mb/s (do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Doskonale sprawdzi się do komputerów z obudową typu mini tower (w zestawie znajduje się zarówno uchwyt standardowy jak

i śledź low-profile).



Dużym atutem Archera T5E jest wbudowany moduł Bluetooth 4.2, który w porównaniu ze standardową wersją 4.0, oferuje 2,5 razy większą prędkość oraz dziesięciokrotnie większą przepustowość przesyłania pakietów danych. Archer T5E to fantastyczne rozwiązanie dla tych osób, których komputery stacjonarne nie obsługują technologii Bluetooth. Dzięki karcie użytkownik może do swojego PC podłączyć bezprzewodowo np. myszkę, klawiaturę, słuchawki i wiele innych urządzeń.



Ponadto, Archer T5E został wyposażony w dwie anteny zewnętrzne o wysokim zysku, które dbają

o optymalny odbiór sygnału i stabilność działania sieci na całej powierzchni domu. Dzięki temu każdy użytkownik może bez problemu grać w gry online, pobierać bardzo duże pliki czy oglądać filmy w jakości 4K bez zakłóceń, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.



Jak wszystkie urządzenia z oferty TP-Link obie karty są bardzo łatwe w konfiguracji – ich intuicyjny interfejs zapewnia bezproblemową instalację. Obydwa modele są kompatybilne z systemami Windows 10/8.1/8/7, Archer T3U Plus jest również kompatybilny z systemem macOS. Obydwie karty sieciowe są objęte 36-miesięczną gwarancją producenta.





















