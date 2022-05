ASUS ROG Swift 500 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) prezentuje ROG Swift 500 Hz, pierwszy na świecie gamingowy monitor dedykowany do turniejów esportowych, oferujący częstotliwość odświeżania 500 Hz. Swift 500Hz jest wyposażony w 24.1-calowy ekran FHD (1920 x 1080), który wykorzystuje technologię panelu Esports-TN (E-TN), zapewniając o 60% krótszy czas reakcji w porównaniu do standardowych wyświetlaczy LCD TN. Czyni to z niego najszybszy wyświetlacz LCD w historii. ROG Swift 500Hz wykorzystuje technologię NVIDIA G-SYNC oraz udoskonalony tryb Esports Vibrance – dostosowany specjalnie do turniejów esportowych – zintegrowany bezpośrednio w oprogramowaniu firmware monitora.







Takie rozwiązanie umożliwia przepuszczanie większej ilości światła przez kryształy LCD, nadając kolorom całkiem nowy poziom intensywności. Ponieważ poziom opóźnień jest kluczowym czynnikiem w gamingowych turniejach esportowych, Swift 500 Hz zawiera również narzędzie NVIDIA Reflex Analyzer, które umożliwia graczom zmierzenie latencji za jednym kliknięciem.



ASUS ROG od początku swojego istnienia wychodzi poza ustalone granice w technologii wyświetlania. Przed dziesięcioma laty firma ASUS zaprezentowała pierwszy na świecie monitor gamingowy 144 Hz 1080p. W 2017 roku firma ROG wprowadziła na rynek pierwszy w historii monitor gamingowy NVIDIA G-SYNC 240 Hz. W końcu w 2020 roku firma zaprezentowała pierwszy monitor gamingowy z częstotliwością odświeżania 360 Hz.



„Kiedy w 2012 roku wprowadziliśmy do naszej oferty pierwszy monitor 144 Hz, słyszeliśmy opinie, że ludzkie oko może dostrzec maksymalnie 60 klatek na sekundę”, wyjaśnia Gavin Tsai, Product Manager w dziale monitorów firmy ASUS. „Później, kiedy zaprezentowaliśmy nasz monitor 240 Hz, mówiono: ludzkie oko nie może dostrzec różnicy. Aktualnie na rynku, na którym monitory gamingowe o częstotliwościach odświeżania 144 Hz i 240 Hz są powszechne i praktycznie standardowe, wkraczamy na zupełnie nowy teren z niesamowicie szybkim monitorem ROG Swift 500 Hz”.



Oferując zmniejszone rozmycie ruchu, lepszy obraz i niższe opóźnienie pomiędzy źródłem sygnału a wyświetlaniem obrazu, monitor ROG Swift 500Hz jest stworzony do zapewnienia profesjonalnym graczom esportowym przewagi nad rywalami w turniejach. Jedna z imponujących właściwości tego monitora – wyjątkowo niski poziom opóźnień – jest możliwa w pewnym stopniu dzięki ważnemu partnerstwu z firmą NVIDIA. „ROG Swift 500Hz z technologią NVIDIA G-SYNC zapewnia graczom najniższy możliwy poziom opóźnień spośród wszystkich monitorów dostępnych na rynku” – stwierdził Seth Schneider, manager ds. produktów do turniejów esportowych w firmie NVIDIA. „Dzięki zintegrowanemu narzędziu NVIDIA Reflex Analyzer gracze mogą jednym kliknięciem mierzyć poziom opóźnień, aby zagwarantować, że cieszą się najszybszym czasem reakcji w grach o nawet najbardziej intensywnej akcji”.



Przewidywana dostępność ROG Swift 500Hz planowana jest na przełomie czwartego kwartału 2022 roku, a pierwszego kwartału 2023 roku.

















Źródło: Info Prasowe / ASUS