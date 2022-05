Amazfit T-REX 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka inteligentnych urządzeń typu wearables, Amazfit stworzyła swój najwytrzymalszy i najbardziej zaawansowany smartwatch do tej pory – T-Rex 2. Nowe urządzenie wyposażone w system GPS do zastosowań outdoorowych może towarzyszyć użytkownikom w wyjątkowo trudnych warunkach, wykorzystując podwójne pasmo i 5 systemów satelitarnych oraz 10 ATM wodoodporności, co czyni go idealnym towarzyszem dla poszukiwaczy przygód na świeżym powietrzu i entuzjastów sportu. Dzięki dodatkowym trybom sportowym, nowym funkcjom nawigacyjnym i kompleksowemu monitorowaniu stanu zdrowia, T-Rex 2 wspiera miłośników przygód i entuzjastów fitnessu na świeżym powietrzu w pokonywaniu własnych granic, bez względu na to, jak i gdzie się poruszają.







T-Rex 2 to trzecie urządzenie z serii Amazfit T-Rex. Rozszerzone funkcje T-Rex 2 mają na celu umożliwienie miłośnikom przygód na świeżym powietrzu, takim jak surferzy i wędrowcy, rejestrowania spersonalizowanych danych dotyczących stanu zdrowia w dowolnym miejscu, w którym dbają o swoją kondycję.



Nie przegap żadnej przygody

Z urządzeniem T- Rex 2 żadna przygoda nie jest poza zasięgiem. Dzięki funkcjom nawigacji w czasie rzeczywistym i śledzenia podróży nowe urządzenie pomaga turystom, wspinaczom, biegaczom i poszukiwaczom przygód w odkrywaniu nieznanego terenu. Urządzenie korzysta również z funkcji nawigacji z bezpośrednim powrotem, pokazując najkrótszą prostą linię powrotu do początku podróży. Wbudowany wysokościomierz barometryczny i kompas są idealne dla tych, którzy chcą zdobywać nowe szczyty i odkrywać niezbadane ścieżki. Dzięki nowej funkcji importowania tras, użytkownicy mogą importować wstępnie wybrane trasy i podążać nimi za pomocą smartwatcha. Dzięki dwuzakresowemu pozycjonowaniu i obsłudze pięciu systemów nawigacji satelitarnej, urządzenie może skuteczniej redukować zakłócenia środowiskowe, a także osiągnąć większą szybkość wyszukiwania i dokładniejsze pozycjonowanie.



Wyjątkowo długi czas pracy baterii i dodatkowe tryby sportowe, które pozwalają na więcej

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń Amazfit, bateria działa bardzo długo i jest wystarczająco wydajna, aby działać przez 24 dni - oznacza to, że nie trzeba będzie przerywać żadnej pełnej adrenaliny wyprawy. T-Rex 2 oferuje również ponad 150 trybów sportowych - w tym triathlon, polowanie, wędkarstwo, golf i surfing - a dzięki klasie 10 ATM jest odporny na ciśnienie wody odpowiadające głębokości do 100 m, przez co może towarzyszyć użytkownikom podczas surfowania lub pływania.



Całodobowe monitorowanie zdrowia za naciśnięciem przycisku

Smartwatch posiada również wbudowane funkcje całodobowego zarządzania zdrowiem dzięki samodzielnie opracowanemu systemowi 6PD (sześć fotodiod) BioTracker, za pomocą którego użytkownicy mogą szybko i skutecznie uzyskiwać istotne dane. Obejmuje to monitorowanie tętna, saturacji i poziomu stresu - wszystko w tym samym czasie, aby uzyskać spersonalizowaną ocenę. Dzięki funkcji łatwego pomiaru jednym dotknięciem użytkownicy urządzenia Amazfit mogą również zmierzyć cztery różne wskaźniki stanu zdrowia - tętno, saturację, poziom stresu i częstość oddechów - w ciągu zaledwie 45 sekund.



Twardy od środka

T-Rex 2 jest na tyle wytrzymały, że może pracować10 w temperaturach do -30°C i być odporny na temperatury od -40°C do +70°C, udowadniając, że jest godnym zaufania towarzyszem nawet w ekstremalnych warunkach. Amazfit T-Rex 2 jest w stanie funkcjonować podczas fal upałów, w wilgotnych lasach deszczowych i na lodowcach polarnych.



Design inspirowany naturą

Cztery palety kolorów idealnie pasują do miłośników przygód na świeżym powietrzu, łącząc w sobie styl, fakturę i trwałość. Czytelny kolorowy ekran HD AMOLED o przekątnej 1.39 cala, wysoka rozdzielczość i zawsze włączony wyświetlacz oznaczają, że użytkownik nigdy nie będzie musiał przerywać aktywności, aby śledzić postępy lub ważne informacje. Dzięki większemu ekranowi monitorowanie danych podczas ruchu nigdy nie było łatwiejsze.



Amazfit T-Rex 2 będzie dostępny w sprzedaży od 10.06.22 i kosztować 1199 PLN. Produkt dostępny będzie w sklepach sprzedawców: Media Expert, EURO RTV AGD, Decathlon, X-kom, Neonet, Komputronik.



































Źródło: Info Prasowe / Amazfit