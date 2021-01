ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE z dwoma ekranami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowała dzisiaj Zephyrusa Duo 15 SE, czyli specjalną wersję uznanego już laptopa gamingowego wyposażonego w dwa ekrany. Zephyrus Duo 15 SE oferuje połączenie udoskonalonego 15.6-calowego ekranu z bardzo pozytywnie ocenianym rozwiązaniem ROG ScreenPad Plus, które umożliwia sterowanie dotykowe za pośrednictwem dodatkowego ekranu o przekątnej 14.1″. Dodatkowy ekran zwiększa funkcjonalność do wszelkich zastosowań: od rozgrywki i strumieniowania, aż po tworzenie treści i pracę wielozadaniową. W maksymalnej konfiguracji nowy Zephyrus Duo 15 SE jest wyposażony w następnej generacji procesor AMD Ryzen 9 5900HX oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080.







Zastosowany w nim nowatorski układ chłodzenia AAS Plus dysponuje przeprojektowanymi wentylatorami, co pomaga w rozpraszaniu ciepła wydzielanego przez procesory o łącznej mocy do 165 W. Matryca 120 Hz klasy premium o rozdzielczości 4K oferuje bezkompromisowe efekty wizualne zarówno do rozgrywki, jak i pracy kreatywnej. Natomiast alternatywny wariant z panelem 300 Hz zapewnia odświeżanie dające przewagę w tytułach esportowych. Macierz RAID udostępnia prawie dwa razy większą przepustowość dzięki podłączeniu dwóch dysków SSD bezpośrednio do procesora.



Zintegrowanie dodatkowego ekranu w urządzeniu o niezwykle smukłej konstrukcji postawiło inżynierów przed wyjątkowymi wyzwaniami. Konieczne było przeanalizowanie każdego milimetra przestrzeni i każdego grama masy, a ponadto dodatkowy ekran musiał być wystarczająco duży, aby umożliwić praktyczne wykorzystywanie i wygodną obsługę za pomocą dotyku lub rysika. Firma ASUS jako pierwsza zastosowała tego typu ekran w pierwszym modelu ZenBook Pro Duo, a inżynierowie ROG wynieśli to rozwiązanie na następny poziom.



W laptopie ROG Zephyrus Duo 15 SE ten sam dodatkowy ekran ScreenPad Plus wyposażono w mechanizm nachylania, co zwiększa komfort i funkcjonalność, a jednocześnie udostępnia duży otwór wlotowy ulepszający cyrkulację powietrza w układzie chłodzenia. Kiedy pokrywa laptopa jest otwarta, układ ROG ScreenPad Plus jest uniesiony pod kątem 13° dla zagwarantowania większej wygody podczas oglądania i obsługi dotykowej. Ruch podnoszenia ekranu przebiega płynnie i precyzyjnie dzięki zastosowaniu dostosowanego zawiasu, który stopniowo unosi wyświetlacz.



ROG ScreenPad Plus jest największym dodatkowym wyświetlaczem dostępnym w masowo produkowanych laptopach gamingowych. Matryca IPS rozciąga się na całej szerokości obudowy i oferuje szerokie kąty oglądania oraz dużą dodatkową powierzchnię ekranową. Gracze grając na głównym ekranie jedocześnie zyskują duży dodatkowy obszar roboczy mogący zostać wykorzystany do obsługi czatu czy strumieniowania. Twórcy treści mogą pracować na głównym ekranie bez przepełniania go, umieszczając swoje paski narzędziowe, osie czasu i materiały referencyjne na drugim ekranie. Inne rodzaje pracy wielozadaniowej również skorzystają na tym rozszerzeniu pulpitu. Ekran dotykowy obsługuje także aktywny rysik ASUS Pen, co umożliwia użytkownikom pisanie ręczne oraz szkicowanie.



Zephyrus Duo 15 SE dysponuje matrycą 4K o częstotliwości odświeżania 120 Hz i czasem reakcji oo szarego do szarego na poziomie 3 ms. Dzięki pełnemu pokryciu szerokiej przestrzeni barw Adobe RGB ten ekran klasy premium oferuje doskonale wyważone specyfikacje – zarówno do tworzenia treści na poziomie profesjonalnym, jak i do płynnej rozgrywki z ostrym obrazem. Do szybkiej rozgrywki Zephyrus Duo jest również dostępny w wariancie z ekranem Full HD, który oferuje częstotliwość odświeżania 300 Hz i czas reakcji 3 ms.



Zephyrus Duo 15 SE jest oferowany z ekranami o wysokiej częstotliwości odświeżania oraz w maksymalnej konfiguracji z mobilną kartą graficzną GeForce RTX 3080. Dzięki zaawansowanemu układowi chłodzenia i technologii ROG Boost procesor graficzny może pracować z częstotliwością do 1645 MHz przy 115 W w trybie ROG Boost, przy czym dodatkowe 15 W mocy jest dostępne za pośrednictwem funkcji Dynamic Boost – zapewniając wyższą amplitudę mocy niż w innych laptopach o smukłej konstrukcji.



Większa moc pomaga GPU zapewniać szybszą i bardziej płynną rozgrywkę w każdej grze – od intensywnych strzelanek, aż po gry RPG z kinowymi efektami wizualnymi. Tak jak inne karty z serii GeForce 30, ta również opiera się na nowej architekturze NVIDIA Ampere z udoskonalonymi rdzeniami CUDA do programowalnego cieniowania, ulepszonymi rdzeniami RT do ray-tracingu w czasie rzeczywistym, a także zaktualizowanymi rdzeniami Tensor do przyspieszania zastosowań SI.



Procesor AMD Ryzen 9 5900HX z 8 rdzeniami i 16 wątkami gwarantuje znaczne przyspieszenie każdego typu zadania. Nowa generacja procesorów mobilnych z serii Ryzen 5000 została stworzona z wykorzystaniem najnowocześniejszej 7-nanometrowej technologii produkcji i oferuje połączenie najnowszej architektury Zen 3 z większą pamięcią cache zintegrowaną w chipie o pojemności do 20 MB. Procesory zostały zaprojektowane pod kątem zapewnienia użytkownikowi bardziej immersyjnych wrażeń z rozgrywki na laptopie, a ponadto szybkiego wykonywania obciążających zadań, jak renderowanie 3D, tworzenie treści i intensywna praca wielozadaniowa.



Procesor Ryzen 9 5900HX skaluje wydajność do 50 W stałej mocy, kiedy układ graficzny jest aktywny, i 90 W podczas obciążenia wyłącznie CPU– co jest prawie dwa razy wyższą wartością w porównaniu do typowych procesorów tej klasy. Włączenie trybu pracy Turbo automatycznie zwiększa taktowanie procesora o 200 MHz, jeszcze bardziej zwiększając wydajność.



Dwa dyski SSD NVM Express PCIe x4 skonfigurowane w matrycy RAID 0 udostępniają maksymalną pojemność 2 TB na ogromną bibliotekę gier i portfolio zawodowe. Procesor Ryzen umożliwia podłączenie obu dysków bezpośrednio do CPU, bez wspólnego korzystania z przepustowości. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać wyjątkowo szybkie transfery danych z prędkością do 7000 MB/s. Dzięki łącznie maks. 32 GB pamięci RAM typu DDR4-3200 – w układzie zintegrowanym oraz modułach SO-DIMM – możliwa jest efektywna praca wielozadaniowa na kilku ekranach.



Bateria o dużej pojemności 90 Wh zapewnia dłuższy czas użytkowania mobilnego, natomiast technologia szybkiego ładowania pozwala doładować baterię do 50% w ciągu zaledwie 30 minut. Laptop obsługuje również ładowanie z mocą do 100 W za pomocą urządzeń ze złączem Type-C. Możliwość ładowania przy użyciu powerbanków USB w znacznym zakresie zwiększa mobilność użytkownika, jednocześnie ograniczając konieczność korzystania z gniazda sieciowego. Zawarty w zestawie zasilacz sieciowy jest wprawdzie konieczny do osiągnięcia pełnej wydajności, ale zasilacz ze złączem USB-C jest o wiele mniejszy i lżejszy w transporcie, a przy tym zapewnia wystarczającą moc do codziennego użytkowania. Pojedynczy zasilacz Type-C można również wykorzystywać do zasilania laptopa, telefonu i innych urządzeń.



























Źródło: Info Prasowe / ASUS