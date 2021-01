Palit prezentuje karty RTX 3060

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Palit wprowadza na rynek dwie wersje karty graficznej z układem RTX 3060. Karta z serii Dual to typowa konstrukcja, ale z serii StormX już nie - to model idealny do malutkich obudów typu ITX. Obie karty powinny być dostępne w sklepach w okolicach końca lutego, a cena nie powinna odbiegać od ceny sugerowanej zaprezentowanej przez NVIDIĘ. Karty z serii Palit GeForce RTX 30 Dual są wyposażone w dwa duże wentylatory 90 mm zapewniające wydajne chłodzenie oraz perforowany back-plate poprawiający wentylację. Konfigurowalne oświetlenie RGB umieszczone jest na górnej ściance karty, aby gracze mogli cieszyć się minimalistycznymi efektami świetlnymi.







Kompaktowa, ale potężna seria StormX obejmuje także karty Palit GeForce RTX 3060. Niewiarygodnie mała obudowa zawiera potężną moc pełnowymiarowej karty graficznej. Przy zaledwie 17 cm długości, Palit StormX jest idealny do małych systemów. Gracze mogą doświadczyć 100% wydajności pełnowymiarowej karty, oszczędzając jednocześnie miejsce i budując łatwo przenośny komputer.

































Źródło: Info Prasowe / Palit